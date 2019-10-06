В Иран отправилась первая партия белорусской говядины

Источник материала: Ежедневник





Беларусь поставила первую за семь лет партию говядины в Иран и ждет открытия турецкого рынка. Об этом в программе «Главный эфир» сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрод Алексей Богданов.

«Мы активно работаем над тем, чтобы сертифицировать белорусскую говядину на рынок Турции. Мы надеемся, что до конца года первые поставки будут осуществлены. Кроме того, хочу отметить, что мы уже 13 сентября отправили первую пробную партию нашей говядины в Иран, куда поставок не было уже почти семь лет. И вот тоже мы долго работали над сертификацией, открыли нашу говядину для иранского рынка. Первая поставка пошла, и, надеюсь она пройдет успешно», — сказал он.

Минсельхозпрод также работает над тем, чтобы обеспечить прямой доступ отечественной мясо-молочной продукции на рынок Вьетнама, пишет reform.by .

По данным Белстата, в январе-июле 2019 года во Вьетнам из нашей страны было поставлено 1 175 т молочной сыворотки, 75 т сухого молока, 61 т несгущенного молока и сливок, 225 т замороженной говядины, 1 097 т куриных субпродуктов.

Также Минсельхозпрод работает над организацией поставок в Китай свекловичного жома. Нашу страну уже посещали китайские эксперты.

«Ну и конечно, Китай, нельзя его обойти стороной. Активно работаем над тем, чтобы открыть для поставок в Китай белорусский свекловичный жом и также пытаемся завершить (не один год идет) процесс сертификации поставок на Китай нашего белорусского детского питания молочного», — заключил Алексей Богданов.