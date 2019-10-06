ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Иран отправилась первая партия белорусской говядины

07.10.2019 09:20 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

В Иран отправилась первая партия белорусской говядины

Беларусь поставила первую за семь лет партию говядины в Иран и ждет открытия турецкого рынка. Об этом в программе «Главный эфир» сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрод Алексей Богданов.

«Мы активно работаем над тем, чтобы сертифицировать белорусскую говядину на рынок Турции. Мы надеемся, что до конца года первые поставки будут осуществлены. Кроме того, хочу отметить, что мы уже 13 сентября отправили первую пробную партию нашей говядины в Иран, куда поставок не было уже почти семь лет. И вот тоже мы долго работали над сертификацией, открыли нашу говядину для иранского рынка. Первая поставка пошла, и, надеюсь она пройдет успешно», — сказал он.

Минсельхозпрод также работает над тем, чтобы обеспечить прямой доступ отечественной мясо-молочной продукции на рынок Вьетнама, пишет reform.by.

По данным Белстата, в январе-июле 2019 года во Вьетнам из нашей страны было поставлено 1 175 т молочной сыворотки, 75 т сухого молока, 61 т несгущенного молока и сливок, 225 т замороженной говядины, 1 097 т куриных субпродуктов.

Также Минсельхозпрод работает над организацией поставок в Китай свекловичного жома. Нашу страну уже посещали китайские эксперты.

«Ну и конечно, Китай, нельзя его обойти стороной. Активно работаем над тем, чтобы открыть для поставок в Китай белорусский свекловичный жом и также пытаемся завершить (не один год идет) процесс сертификации поставок на Китай нашего белорусского детского питания молочного», — заключил Алексей Богданов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь поставила первую за семь лет партию говядины в Иран и ждет открытия турецкого рынка. Об этом в программе «Главный эфир» сообщил начальник главного...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Новоселках горел нежилой дом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
07.10.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика