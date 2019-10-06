Белорусов избавят от необходимости лишний раз ходить в налоговую

«Примерно 40 тыс. человек уже воспользовались этой возможностью. Мы планируем развивать это направление, чтобы субъекты хозяйствования могли пользоваться таким механизмом. Задача максимум - чтобы вообще не было необходимости в посещении налогового органа, все можно было сделать с помощью компьютера, смартфона», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра по налогам и сборам Сергея Наливайко.

Министр предполагает, что в ближайшие 3-4 года львиная доля плательщиков будет поступать как раз в таком ключе.

«Уже сегодня субъекты хозяйствования почти полностью перевели взаимодействие с налоговыми органами в электронный формат: среди юридических лиц - примерно 90%, среди ИП - около 70%».

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