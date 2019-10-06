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Скрижали товарища Брежнева. Избранные статьи Конституции СССР

07.10.2019 10:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Скрижали товарища Брежнева. Избранные статьи Конституции СССР
РИА Новости

7 октября 1977 в Советском Союзе была принята новая Конституция, вошедшая в историю под названием «Конституция развитого социализма», или «Брежневская конституция».

Разработка документа, который должен был прийти на смену «сталинской» Конституции 1936 года, началась ещё при Никите Хрущёве и продолжалась в течение 15 лет.

Конституция СССР 1977 года была самым проработанным подобным документом за всю историю страны. "АиФ" предлагает вашему вниманию наиболее интересные положения советской Конституции, некоторые из которых по-прежнему звучат актуально.

Об основах государства

 

Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны.

Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу.

Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу СССР.

Все другие государственные органы подконтрольны и подотчётны Советам народных депутатов...

Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум).

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу…

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Об основах экономики

Статья 10. Основу экономической системы СССР составляет социалистическая собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности…

Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других корыстных целях.

Статья 11. Государственная собственность  общее достояние всего советского народа, основная форма социалистической собственности.

 

В исключительной собственности государства находятся: земля, её недра, воды, леса. Государству принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для осуществления задач государства…

Статья 13. Основу личной собственности граждан СССР составляют трудовые доходы. В личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право её наследования охраняются государством.

В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства….

Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.

О социальном базисе

Статья 19. Социальную основу СССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и интеллигенции. Государство способствует усилению социальной однородности общества  стиранию классовых различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом, всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.

О внешней политике

Статья 28. СССР неуклонно проводит ленинскую политику мира, выступает за упрочение безопасности народов и широкое международное сотрудничество.

Внешняя политика СССР направлена на обеспечение благоприятных международных условий для построения коммунизма в СССР, защиту государственных интересов Советского Союза, укрепление позиций мирового социализма, поддержку борьбы народов за национальное освобождение и социальный прогресс, на предотвращение агрессивных войн, достижение всеобщего и полного разоружения и последовательное осуществление принципа мирного сосуществования государств с различным социальным строем.

В СССР пропаганда войны запрещается.

О равноправии

 

Статья 34. Граждане СССР равны перед законом независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.

Равноправие граждан СССР обеспечивается во всех областях экономической, политической, социальной и культурной жизни.

О правах, свободах...

Статья 39. Граждане СССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических и личных прав и свобод, провозглашнных и гарантируемых Конституцией СССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного развития.

Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства, правам других граждан….

Статья 52. Гражданам СССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.

Скрижали товарища Брежнева. Избранные статьи Конституции СССР
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Церковь в СССР отделена от государства и школа  от церкви…

Статья 54. Гражданам СССР гарантируется неприкосновенность личности….

Статья 55. Гражданам СССР гарантируется неприкосновенность жилища….

Статья 56. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений охраняются законом.

…и обязанностях

Статья 59. …Гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию СССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание гражданина СССР.

Статья 60. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина СССР  добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического общества.

Статья 61. Гражданин СССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность. Долг гражданина СССР  бороться с хищениями и расточительством государственного и общественного имущества, бережно относиться к народному добру.

Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.

Статья 62. …Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР.

Измена Родине  тягчайшее преступление перед народом.

Статья 63. Воинская служба в рядах Вооружённых Сил СССР  почётная обязанность советских граждан.

Статья 64. Долг каждого гражданина СССР  уважать национальное достоинство других граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.

Скрижали товарища Брежнева. Избранные статьи Конституции СССР
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О выходе

Статья 72. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР.

О выборах

Статья 95. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Статья 96. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане СССР, достигшие 18 лет, имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке умалишёнными.

Депутатом Верховного Совета СССР может быть избран гражданин СССР, достигший 21 года…

Статья 99. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей не допускается.

Статья 100. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям военнослужащих по воинским частям.

Гражданам СССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на собраниях, в печати, по телевидению, радио.

Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счёт государства.

О депутатских привилегиях

Статья 104. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной деятельностью.

На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях, предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.

 
 
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Конституция СССР 1977 года была самым проработанным подобным документом за всю историю страны. "АиФ" предлагает вашему вниманию наиболее интересные положения...
 
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