Скрижали товарища Брежнева. Избранные статьи Конституции СССР

7 октября 1977 в Советском Союзе была принята новая Конституция, вошедшая в историю под названием «Конституция развитого социализма», или «Брежневская конституция».
Разработка документа, который должен был прийти на смену «сталинской» Конституции 1936 года, началась ещё при Никите Хрущёве и продолжалась в течение 15 лет.
Конституция СССР 1977 года была самым проработанным подобным документом за всю историю страны. "АиФ" предлагает вашему вниманию наиболее интересные положения советской Конституции, некоторые из которых по-прежнему звучат актуально.
Об основах государства
Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны.
Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу СССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчётны Советам народных депутатов...
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу…
Об основах экономики
Статья 10. Основу экономической системы СССР составляет социалистическая собственность на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности…
Никто не вправе использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в других корыстных целях.
Статья 11. Государственная собственность — общее достояние всего советского народа, основная форма социалистической собственности.
В исключительной собственности государства находятся: земля, её недра, воды, леса. Государству принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для осуществления задач государства…
Статья 13. Основу личной собственности граждан СССР составляют трудовые доходы. В личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право её наследования охраняются государством.
В пользовании граждан могут находиться участки земли, предоставляемые в установленном законом порядке для ведения подсобного хозяйства (включая содержание скота и птицы), садоводства и огородничества, а также для индивидуального жилищного строительства….
Имущество, находящееся в личной собственности или в пользовании граждан, не должно служить для извлечения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества.
О социальном базисе
Статья 19. Социальную основу СССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и интеллигенции. Государство способствует усилению социальной однородности общества — стиранию классовых различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом, всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.
О внешней политике
Статья 28. СССР неуклонно проводит ленинскую политику мира, выступает за упрочение безопасности народов и широкое международное сотрудничество.
Внешняя политика СССР направлена на обеспечение благоприятных международных условий для построения коммунизма в СССР, защиту государственных интересов Советского Союза, укрепление позиций мирового социализма, поддержку борьбы народов за национальное освобождение и социальный прогресс, на предотвращение агрессивных войн, достижение всеобщего и полного разоружения и последовательное осуществление принципа мирного сосуществования государств с различным социальным строем.
В СССР пропаганда войны запрещается.
О равноправии
Статья 34. Граждане СССР равны перед законом независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств.
Равноправие граждан СССР обеспечивается во всех областях экономической, политической, социальной и культурной жизни.
О правах, свободах...
Статья 39. Граждане СССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических и личных прав и свобод, провозглашнных и гарантируемых Конституцией СССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного развития.
Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства, правам других граждан….
Статья 52. Гражданам СССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.
Церковь в СССР отделена от государства и школа — от церкви…
Статья 54. Гражданам СССР гарантируется неприкосновенность личности….
Статья 55. Гражданам СССР гарантируется неприкосновенность жилища….
Статья 56. Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений охраняются законом.
…и обязанностях
Статья 59. …Гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию СССР и советские законы, уважать правила социалистического общежития, с достоинством нести высокое звание гражданина СССР.
Статья 60. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина СССР — добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. Уклонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами социалистического общества.
Статья 61. Гражданин СССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность. Долг гражданина СССР — бороться с хищениями и расточительством государственного и общественного имущества, бережно относиться к народному добру.
Лица, посягающие на социалистическую собственность, наказываются по закону.
Статья 62. …Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР.
Измена Родине — тягчайшее преступление перед народом.
Статья 63. Воинская служба в рядах Вооружённых Сил СССР — почётная обязанность советских граждан.
Статья 64. Долг каждого гражданина СССР — уважать национальное достоинство других граждан, укреплять дружбу наций и народностей Советского многонационального государства.
О выходе
Статья 72. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР.
О выборах
Статья 95. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 96. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане СССР, достигшие 18 лет, имеют право избирать и быть избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке умалишёнными.
Депутатом Верховного Совета СССР может быть избран гражданин СССР, достигший 21 года…
Статья 99. Голосование при выборах депутатов является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей не допускается.
Статья 100. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям Коммунистической партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи, кооперативным и другим общественным организациям, трудовым коллективам, а также собраниям военнослужащих по воинским частям.
Гражданам СССР и общественным организациям гарантируется свободное и всестороннее обсуждение политических, деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право агитации на собраниях, в печати, по телевидению, радио.
Расходы, связанные с проведением выборов в Советы народных депутатов, производятся за счёт государства.
О депутатских привилегиях
Статья 104. Депутат осуществляет свои полномочия, не порывая с производственной или служебной деятельностью.
На время сессий Совета, а также для осуществления депутатских полномочий в других случаях, предусмотренных законом, депутат освобождается от выполнения производственных или служебных обязанностей с сохранением среднего заработка по месту постоянной работы.