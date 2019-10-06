Миллиардер Марк Бениофф предложил новую форму капитализма. Потому что тот, который мы знаем, — умер

Источник материала: KYKY

Американский миллиардер и гендиректор корпорации Salesforce Марк Бениофф выпустил на конференции TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско. Он заявил, что «капитализм, который мы знаем, мертв», и предложил его новую форму. Об этом сообщает CNN.





Бениофф считает, пришло время для создания обновленного капитализма, который был бы сфокусирован на общественном благе. «Новый тип капитализма, который должен появиться, — это не просто поток прибыли. Если ваш бизнес ориентирован лишь на зарабатывании денег, я не уверен, что вы еще долго протусуетесь в должности генерального директора или основателя компании. В современном мире вы должны быть чем-то большим», — добавил филантроп.

Марк Бениофф широко известен как один из самых прогрессивных генеральных директоров в Силиконовой долине. Он выступает за ответственный бизнес. Например, в начале 2019 года его компания потратила больше 30 миллионов долларов на разработку новой учебной программы, посвященной причинам бездомности. Не меньшую сумму денег Бениофф перевел на преодоление разрыва в зарплатах между мужчинами и женщинами.

Американский бизнесмен также отлинчевал индустрию технологий, которая недостаточно помогает обществу. Марк назвал эффект от соцсетей зависимостью, похожую на зависимость от сигарет, и призвал регулировать их так же, как фирмы по производству табака. Напоследок Бениофф призвал своих коллег сконцентрироваться на этической стороне бизнеса: «Если наивысшая ценность в вашей компании — не доверие, то все основные заинтересованные стороны — ваши сотрудники, ваши клиенты и ваши инвесторы — уйдут от вас».

Фото обложки: Джефф Мермельштейн.