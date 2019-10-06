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Миллиардер Марк Бениофф предложил новую форму капитализма. Потому что тот, который мы знаем, — умер

07.10.2019 10:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Американский миллиардер и гендиректор корпорации Salesforce Марк Бениофф выпустил на конференции TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско. Он заявил, что «капитализм, который мы знаем, мертв», и предложил его новую форму. Об этом сообщает CNN.

Марк Бениофф

Бениофф считает, пришло время для создания обновленного капитализма, который был бы сфокусирован на общественном благе. «Новый тип капитализма, который должен появиться, — это не просто поток прибыли. Если ваш бизнес ориентирован лишь на зарабатывании денег, я не уверен, что вы еще долго протусуетесь в должности генерального директора или основателя компании. В современном мире вы должны быть чем-то большим», — добавил филантроп.

Марк Бениофф широко известен как один из самых прогрессивных генеральных директоров в Силиконовой долине. Он выступает за ответственный бизнес. Например, в начале 2019 года его компания потратила больше 30 миллионов долларов на разработку новой учебной программы, посвященной причинам бездомности. Не меньшую сумму денег Бениофф перевел на преодоление разрыва в зарплатах между мужчинами и женщинами.

Американский бизнесмен также отлинчевал индустрию технологий, которая недостаточно помогает обществу. Марк назвал эффект от соцсетей зависимостью, похожую на зависимость от сигарет, и призвал регулировать их так же, как фирмы по производству табака. Напоследок Бениофф призвал своих коллег сконцентрироваться на этической стороне бизнеса: «Если наивысшая ценность в вашей компании — не доверие, то все основные заинтересованные стороны — ваши сотрудники, ваши клиенты и ваши инвесторы — уйдут от вас».

Фото обложки: Джефф Мермельштейн.

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Американский миллиардер и гендиректор корпорации Salesforce Марк Бениофф выпустил на конференции TechCrunch Disrupt в Сан-Франциско. Он заявил, что «капитализм, который мы...
 
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