ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минский художник пришёл на выставку полностью голый, прикрываясь табличкой «Минкульт»

07.10.2019 09:42 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Минске во время выставки устроили дерзкую акцию. На открытие пришел полностью голый парень — он заранее принял виагру и держал на фаллосе табличку с надписью «Министерство культуры». Об этом сообщает «Наша Нива».

Кто, как и зачем?

Акцию провел художник Алексей Кузьмич. Позже он объяснил, в чем смысл: оказалось, на выставку в Национальный центр современных искусств Беларуси его пригласили так же, как и других мастеров. Но работы подверглись жесткой цензуре: одни картины запретили показывать, другие заставили перевернуть, что противоречило изначальной идее. 

«На мой вопрос о цензуре был ответ, что выставка курируется Министерством культуры, и, мол, «главное — чтобы не было эрегированных фаллосов». Конечно, это метафора, за которой скрывается логика действий странных мужчин и женщин в пиджаках, которые определяют, что людям можно смотреть, а что нет.

«Перед открытием выставки я принял виагру. То, что вы видите на фото, — это был такой мой протест-воспоминание на их слова: «главное, чтобы не было эрегированных фаллосов». Отмечу, что никто ничего такого видеть не мог — этому помешала вывеска «Министерство культуры», которая скрыла все неудобные моменты от чужих глаз. Точно так же происходит в искусстве», — рассказал Кузьмич.

И чем всё закончилось?

Со слов Алексея, возможно, все его работы с выставки снимут. Также на парня хотят составить протокол за хулиганство.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске во время выставки устроили дерзкую акцию. На открытие пришел полностью голый парень — он заранее принял виагру и держал на фаллосе табличку с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Итальянец прятал конопляную ферму за стеной в ванной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
07.10.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика