Минский художник пришёл на выставку полностью голый, прикрываясь табличкой «Минкульт»

Источник материала: KYKY

В Минске во время выставки устроили дерзкую акцию. На открытие пришел полностью голый парень — он заранее принял виагру и держал на фаллосе табличку с надписью «Министерство культуры». Об этом сообщает «Наша Нива».

Кто, как и зачем?

Акцию провел художник Алексей Кузьмич. Позже он объяснил, в чем смысл: оказалось, на выставку в Национальный центр современных искусств Беларуси его пригласили так же, как и других мастеров. Но работы подверглись жесткой цензуре: одни картины запретили показывать, другие заставили перевернуть, что противоречило изначальной идее.

«На мой вопрос о цензуре был ответ, что выставка курируется Министерством культуры, и, мол, «главное — чтобы не было эрегированных фаллосов». Конечно, это метафора, за которой скрывается логика действий странных мужчин и женщин в пиджаках, которые определяют, что людям можно смотреть, а что нет.

«Перед открытием выставки я принял виагру. То, что вы видите на фото, — это был такой мой протест-воспоминание на их слова: «главное, чтобы не было эрегированных фаллосов». Отмечу, что никто ничего такого видеть не мог — этому помешала вывеска «Министерство культуры», которая скрыла все неудобные моменты от чужих глаз. Точно так же происходит в искусстве», — рассказал Кузьмич.

И чем всё закончилось?

Со слов Алексея, возможно, все его работы с выставки снимут. Также на парня хотят составить протокол за хулиганство.