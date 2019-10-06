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Кулинарный баттл, конкурс на лучшую поделку. В Минском зоопарке прошёл праздник тыквы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси Необычный праздник в Минском зоопарке. Здесь прошел День тыквы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Садоводы-любители, учащиеся школ и даже профессионалы по карвингу смогли посоревноваться в конкурсе на лучшую поделку из этого овоща. Организаторы насчитали более ста работ. Сотни тыкв всех форм и размеров украсили территорию зоопарка и стали отличным фоном для ярких фотографий.
Татьяна Бокач, участница конкурса «Красавица-тыква»:
Светлана Жмячко, участница конкурса «Красавица-тыква»:
Гости зоопарка могли также увидеть кулинарный баттл среди поваров по вырезанию фигур из тыквы, а еще своими руками покормить зверей.
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Новости Беларуси Необычный праздник в Минском зоопарке. Здесь прошел День тыквы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Садоводы-любители, учащиеся школ...
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