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Кулинарный баттл, конкурс на лучшую поделку. В Минском зоопарке прошёл праздник тыквы

07.10.2019 10:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси Необычный праздник в Минском зоопарке. Здесь прошел День тыквы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Кулинарный баттл, конкурс на лучшую поделку. В Минском зоопарке прошёл праздник тыквы

Садоводы-любители, учащиеся школ и даже профессионалы по карвингу смогли посоревноваться в конкурсе на лучшую поделку из этого овоща. Организаторы насчитали более ста работ. Сотни тыкв всех форм и размеров украсили территорию зоопарка и стали отличным фоном для ярких фотографий.

Кулинарный баттл, конкурс на лучшую поделку. В Минском зоопарке прошёл праздник тыквы

Кулинарный баттл, конкурс на лучшую поделку. В Минском зоопарке прошёл праздник тыквы

Татьяна Бокач, участница конкурса «Красавица-тыква»:
Мы пять дней делали работу нашу. С тыквой работать очень интересно. Спасибо зоопарку за такую возможность. Обычно на Хэллоуин делают страшилки, а тут надо было сделать что-то интересное, детское. Вот мы постарались и детское сделали. 

Кулинарный баттл, конкурс на лучшую поделку. В Минском зоопарке прошёл праздник тыквы

Светлана Жмячко, участница конкурса «Красавица-тыква»:
Рады, что попали на конкурс. Я, как педагог гимназии, пригласила родителей поучаствовать. Работы родители сделали великолепные.

Гости зоопарка могли также увидеть кулинарный баттл среди поваров по вырезанию фигур из тыквы, а еще своими руками покормить зверей. 

Люди в материале: Татьяна Бокач, Светлана Жмячко
 
 
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Новости Беларуси Необычный праздник в Минском зоопарке. Здесь прошел День тыквы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Садоводы-любители, учащиеся школ...
 
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