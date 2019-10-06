Кулинарный баттл, конкурс на лучшую поделку. В Минском зоопарке прошёл праздник тыквы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси Необычный праздник в Минском зоопарке. Здесь прошел День тыквы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Садоводы-любители, учащиеся школ и даже профессионалы по карвингу смогли посоревноваться в конкурсе на лучшую поделку из этого овоща. Организаторы насчитали более ста работ. Сотни тыкв всех форм и размеров украсили территорию зоопарка и стали отличным фоном для ярких фотографий.









Татьяна Бокач, участница конкурса «Красавица-тыква»:

Мы пять дней делали работу нашу. С тыквой работать очень интересно. Спасибо зоопарку за такую возможность. Обычно на Хэллоуин делают страшилки, а тут надо было сделать что-то интересное, детское. Вот мы постарались и детское сделали.





Светлана Жмячко, участница конкурса «Красавица-тыква»:

Рады, что попали на конкурс. Я, как педагог гимназии, пригласила родителей поучаствовать. Работы родители сделали великолепные.

Гости зоопарка могли также увидеть кулинарный баттл среди поваров по вырезанию фигур из тыквы, а еще своими руками покормить зверей.