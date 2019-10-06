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Белорусские учёные разработали лекарство, которое помогает больным с рассеянным склерозом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали лекарство, которое помогает больным с рассеянным склерозом. На его разработку ушло около 15 лет. У него абсолютно уникальная формула и нет аналогов в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Препарат уже прошел необходимую сертификацию и поступил в аптеки. Сегодня в мире этим недугом страдает около двух миллионов человек. В Беларуси их более четырёх тысяч. Причины, по которым развивается это заболевание, установить сложно. Проявляется оно тоже по-разному: кто-то перестает ходить, у некоторых пропадает речь, зрение, другие теряют память. Все это усложняет поиск лечения для ученых.
Елена Калиниченко, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор химических наук:
Александр Сергей, начальник производства Института биоорганической химии НАН Беларуси:
Сегодня врачи бьют тревогу: болезнь молодеет. Рассеянным склерозом все чаще болеют дети и люди в возрасте от 20 до 40 лет. Вылечить недуг невозможно. Можно только замедлить его течение.
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Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали лекарство, которое помогает больным с рассеянным склерозом. На его разработку ушло около 15 лет. У него абсолютно...
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