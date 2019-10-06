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Белорусские учёные разработали лекарство, которое помогает больным с рассеянным склерозом

07.10.2019 10:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали лекарство, которое помогает больным с рассеянным склерозом. На его разработку ушло около 15 лет. У него абсолютно уникальная формула и нет аналогов в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские учёные разработали лекарство, которое помогает больным с рассеянным склерозом

Препарат уже прошел необходимую сертификацию и поступил в аптеки. Сегодня в мире этим недугом страдает около двух миллионов человек. В Беларуси их более четырёх тысяч. Причины, по которым развивается это заболевание, установить сложно. Проявляется оно тоже по-разному: кто-то перестает ходить, у некоторых пропадает речь, зрение, другие теряют память. Все это усложняет поиск лечения для ученых.

Белорусские учёные разработали лекарство, которое помогает больным с рассеянным склерозом

Белорусские учёные разработали лекарство, которое помогает больным с рассеянным склерозом

Белорусские учёные разработали лекарство, которое помогает больным с рассеянным склерозом

Елена Калиниченко, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор химических наук: 
Сейчас нет ни одного препарата, который бы мог повернуть этот процесс вспять. Основная задача – это остановить разрушения, чтобы человек дальше не разрушался.

Белорусские учёные разработали лекарство, которое помогает больным с рассеянным склерозом

Александр Сергей, начальник производства Института биоорганической химии НАН Беларуси:
Уникальность нашего препарата, во-первых, это на данный момент оригинальный препарат, единственный, производимый в мире. И данная комбинация именно в таблеточной форме до этого нигде не была использована. Смысл в том, что он оказывает иммуномодулирующее и противовирусное действие.

Белорусские учёные разработали лекарство, которое помогает больным с рассеянным склерозом

Сегодня врачи бьют тревогу: болезнь молодеет. Рассеянным склерозом все чаще болеют дети и люди в возрасте от 20 до 40 лет. Вылечить недуг невозможно. Можно только замедлить его течение. 

Люди в материале: Елена Калиниченко, Александр Сергей
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали лекарство, которое помогает больным с рассеянным склерозом. На его разработку ушло около 15 лет. У него абсолютно...
 
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