|
«Первый снег уже?». Минчане встречают зиму в октябре
Источник материала: СТВ
Зиму заказывали? Нет? Надо было. Киллеру. А теперь поздно, так что остаётся только встречать снежную пору года и надеяться, что раз она пришла ещё осенью, то к началу весны освободит от своих тисков жителей Беларуси.
«Першы снег. Вiтаем зiму»,
«Кто рано встаёт – тот застанет первый снег!»,
«5:30 ...Доброе утро, всех с первым снегом!»,
«Первый снег, Степянка»,
«Осень в Минске»,
«Это что же – первый снег уже?!»,
«С первым снегом»,
«Малина в октябре. Фото 7.10.2019»,
«Первый снег или фото о том, как быстро заканчивается осень».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зиму заказывали? Нет? Надо было. Киллеру. А теперь поздно, так что остаётся только встречать снежную пору года и надеяться, что раз она пришла ещё осенью, то к началу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)