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Вертолёт вместо такси. Пользователи Uber в Нью-Йорке теперь смогут воспользоваться новым видом транспорта

07.10.2019 09:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Вертолет вместо обычного такси. Пользователи приложения Uber в Нью-Йорке с 7 октября смогут воспользоваться новым видом транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вертолёт вместо такси. Пользователи Uber в Нью-Йорке теперь смогут воспользоваться новым видом транспорта

Стоимость полета составит 200 долларов с человека. В нее входит наземный трансфер до взлета и после посадки. Пока вертолёты будут летать только между Нижним Манхэттеном и аэропортом Джона Кеннеди.

Вертолёт вместо такси. Пользователи Uber в Нью-Йорке теперь смогут воспользоваться новым видом транспорта

Это расстояние они преодолевают за восемь минут. Для сравнения, поездка на общественном транспорте занимает около часа, а на машине – до двух часов. В перспективе компания собирается открыть и другие точки посадки.

Вертолёт вместо такси. Пользователи Uber в Нью-Йорке теперь смогут воспользоваться новым видом транспорта

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Новости США. Вертолет вместо обычного такси. Пользователи приложения Uber в Нью-Йорке с 7 октября смогут воспользоваться новым видом транспорта, сообщили в...
 
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