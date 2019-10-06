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Директор Анастасии Заворотнюк опровергнул сообщения о смерти актрисы

07.10.2019 09:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опровергнул информацию о смерти актрисы.

Как сообщает РИА Новости, ранее несколько Telegram-каналов опубликовали переписку, в которой один из работников медучреждения утверждает, что 5 октября Анастасия скончалась.

После этого Христов выступил с призывом прекратить спекуляции вокруг здоровья артистки и верить только тем сведениям, которые появляются в официальных СМИ. Директор добавил, что близкие Заворотнюк не готовы говорить о её состоянии здоровья, Христов попросил уважать их решение.

Информация об ухудшении самочувствия Анастасии появилась в августе. В настоящее время близкие актрисы косвенно подтверждают, что она находится в больнице, однако официальных комментариев по поводу здоровья Заворотнюк они не дают.

В прошлом месяце дочь актрисы тоже призывала людей не верить слухам.

«Прошу относиться к фактам ответственно» (подробности здесь).

Люди в материале: Анастасия Заворотнюк
 
 
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Новости России. Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опровергнул информацию о смерти актрисы. Как сообщает РИА Новости, ранее несколько...
 
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