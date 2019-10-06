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Серьезное ДТП на территории Мозырского НПЗ: автобус опрокинулся после столкновения с грузовиком

07.10.2019 10:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла на территории Мозырского НПЗ. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.


Фото читателя

По информации очевидцев, утром 7 октября грузовик не пропустил автобус, в котором ехали работники НПЗ. От удара последний опрокинулся на бок. Читатели сообщают, что есть погибший, а также много пострадавших.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спасатели, медики и сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

(Будет дополнено.)

 
 
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По предварительной информации, есть погибший, а также много пострадавших.
 
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