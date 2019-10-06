Серьезное ДТП на территории Мозырского НПЗ: автобус опрокинулся после столкновения с грузовиком

Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла на территории Мозырского НПЗ. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.



Фото читателя

По информации очевидцев, утром 7 октября грузовик не пропустил автобус, в котором ехали работники НПЗ. От удара последний опрокинулся на бок. Читатели сообщают, что есть погибший, а также много пострадавших.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спасатели, медики и сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

(Будет дополнено.)