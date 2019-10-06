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Серьезное ДТП на территории Мозырского НПЗ: автобус опрокинулся после столкновения с грузовиком
Источник материала: Tut.by
Серьезная авария произошла на территории Мозырского НПЗ. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
По информации очевидцев, утром 7 октября грузовик не пропустил автобус, в котором ехали работники НПЗ. От удара последний опрокинулся на бок. Читатели сообщают, что есть погибший, а также много пострадавших.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спасатели, медики и сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
(Будет дополнено.)
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По предварительной информации, есть погибший, а также много пострадавших.
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