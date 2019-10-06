Золотовалютные резервы Беларуси снизились до 8,8 миллиардов долларов

Источник материала: Ежедневник





Международные резервные активы нашей страны на 1 октября 2019 года составили 8830,9 млн долларов в эквиваленте, сообщает пресс-служба Национального банка.

За сентябрь 2019 года золотовалютные резервы снизились на 60,1 млн долларов (на 0,7 процента) после роста в августе 2019 года на 263,1 млн долларов (на 3,0 процента).

Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября обусловлено плановым погашением Правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 355 млн долларов.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.