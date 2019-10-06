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Словом делу не поможешь? Участвуйте в шоу «Отвертка» на «Легенды FM»

07.10.2019 11:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Словом делу не поможешь? Участвуйте в шоу «Отвертка» на «Легенды FM»
Фото из открытых источников

Хотите высказаться? Звоните по городскому номеру в Минске +375 (17) 257­88­88 и делитесь своими историями.

Говорят, что мужчины ­ с Марса, а женщины ­ с Венеры. Но все мы с Земли, хотя взгляды представителей обоих полов от этого не становятся идентичными. Зачастую на, казалось бы, недвусмысленные ситуации мы смотрим под разным углом.

Нужно ли контролировать свою вторую половинку? Одни придерживаются позиции «доверяй, но проверяй», другие считают, что каждый имеет право на секреты. Рассказывать ли о прошлом своему партнеру? Ведь прошлое осталось в прошлом, люди меняются, но в то же время невозможно понять человека, если не знать его историю. Стоит ли прощать измены? У каждого есть право на ошибку, считают одни. Но ведь измена – это предательство, которому нет прощения, спорят другие. Нужно ли поддерживать общение с людьми, если ничего, кроме родства, вас не связывает? Семья – самое главное в жизни каждого человека. А можно ли назвать семьей тех, с кем ты встречался один раз за всю свою жизнь? Можно ли подготовить ребенка к школе без разорения семейного бюджета? Сборы школьника к началу учебного года – настоящий ад для кошелька. Но ведь хочется дать ребенку все самое лучшее.

Словом делу не поможешь? Участвуйте в шоу «Отвертка» на «Легенды FM»
 

Можно ли найти баланс между противоположными позициями? Какой он, этот спор, в котором рождается истина? Семейные узы, культура общения, взаимоотношения, психология – Ольга Нефедова и Александр Овчинников вместе со слушателями шоу «Отвертка» стараются разобраться в неоднозначных вопросах.

 Присоединяйтесь к обсуждению, рассказывайте истории, отстаивайте свое мнение каждую среду в 16.00 в прямом эфире радио «Легенды FM».

А если хотите обсудить интересующий именно вас вопрос, заполняйте специальную форму в разделе программы «Отвертка» на сайте legendy.by.

Ольга Нефедова и Александр Овчинников вступают в спор по неоднозначным вопросам каждую среду в 16:00 в шоу «Отвертка»

Слушайте «Легенды FM»

  • в Минске – 94,1 FM
  • в Витебске – 88,5 FM
  • в Гомеле – 94,7 FM
  • в Жлобине – 96,8 FM
  • в Лиде – 98,7 FM
  • в Солигорске – 98,3 FM

А также online на сайте legendy.by


Словом делу не поможешь? Участвуйте в шоу «Отвертка» на «Легенды FM»

 

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Каждую среду в 16.00 Ольга Нефедова и Александр Овчинников в шоу «Отвертка» поднимают для обсуждения острые жизненные темы.
 
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