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«Белпочта» приглашает поучаствовать в викторине к Всемирному дню почты

07.10.2019 11:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Белпочта» приглашает поучаствовать в викторине к Всемирному дню почты
БЕЛТА

Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября.

Первоначально праздник был установлен Всемирным почтовым конгрессом в Токио в 1969 году как повод для празднования годовщины создания Всемирного почтового союза в 1874 году.

В этом году почтовое сообщество отмечает 145-летие существования Всемирного почтового союза (ВПС). Все эти годы ВПС содействовал поиску решений в международном почтовом секторе, оказывал мощную поддержку в развитии и достижении прогресса. В течение этого времени в почтовой сети была полностью изменена вся логистическая цепочка. Почтовые службы продолжают внедрять инновации как в ручных, так и в механизированных операциях, используя современную технологию для оптимизации сортировки и доставки фактически во всех звеньях цепочки.

Сегодня РУП «Белпочта» — это многотысячный коллектив профессионалов, преданных своему делу, ответственных и неравнодушных к своей работе. Высокое качество предоставляемых почтовых услуг неоднократно подтверждалось международными сертификатами. За всеми успехами и достижениями предприятия стоит слаженный труд всего коллектива, знания, опыт и идеи каждого работника.

9 октября 2019 года РУП «Белпочта» приглашает всех желающих в выделенные отделения почтовой связи страны для участия в «Почтовой викторине», посвященной Всемирному дню почты и 145-летию Всемирного почтового союза.

В этот день сотрудники предприятия подготовили клиентам познавательные вопросы об истории почты и почтовых услугах. Участники викторины, которые правильно ответят на вопросы, получат в подарок сувениры от белорусской почты.

Праздничное мероприятие пройдет в выделенных отделениях почтовой связи республики

В Минске промомероприятие, посвященное Всемирному дню почты, пройдет в:

— ОПС-13, ул. Я.Коласа, 31, с 10.00 до 11.00

— Почтамт, пр. Независимости, 10, с 16.00 до 18.00.

В рамках акции специалисты расскажут клиентам о возможности оформления благотворительной подписки в адрес детских домов, приобретении товаров в интернет-магазине РУП «Белпочта» в адрес детского дома, а также проинформируют об услуге ускоренной почты EMS, возможности получения информации об услугах и новинках РУП «Белпочта» по Viber и e-mail.

«Белпочта» приглашает поучаствовать в викторине к Всемирному дню почты

 
Теги: Минск
 
 
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9 октября 2019 г. в выделенных отделениях почтовой связи по всей республике пройдет промомероприятие «Всемирный день почты».
 
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