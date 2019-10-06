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«Белпочта» приглашает поучаствовать в викторине к Всемирному дню почты
07.10.2019 11:04 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября.
Первоначально праздник был установлен Всемирным почтовым конгрессом в Токио в 1969 году как повод для празднования годовщины создания Всемирного почтового союза в 1874 году.
В этом году почтовое сообщество отмечает 145-летие существования Всемирного почтового союза (ВПС). Все эти годы ВПС содействовал поиску решений в международном почтовом секторе, оказывал мощную поддержку в развитии и достижении прогресса. В течение этого времени в почтовой сети была полностью изменена вся логистическая цепочка. Почтовые службы продолжают внедрять инновации как в ручных, так и в механизированных операциях, используя современную технологию для оптимизации сортировки и доставки фактически во всех звеньях цепочки.
Сегодня РУП «Белпочта» — это многотысячный коллектив профессионалов, преданных своему делу, ответственных и неравнодушных к своей работе. Высокое качество предоставляемых почтовых услуг неоднократно подтверждалось международными сертификатами. За всеми успехами и достижениями предприятия стоит слаженный труд всего коллектива, знания, опыт и идеи каждого работника.
9 октября 2019 года РУП «Белпочта» приглашает всех желающих в выделенные отделения почтовой связи страны для участия в «Почтовой викторине», посвященной Всемирному дню почты и 145-летию Всемирного почтового союза.
В этот день сотрудники предприятия подготовили клиентам познавательные вопросы об истории почты и почтовых услугах. Участники викторины, которые правильно ответят на вопросы, получат в подарок сувениры от белорусской почты.
Праздничное мероприятие пройдет
В Минске промомероприятие, посвященное Всемирному дню почты, пройдет в:
— ОПС-13, ул. Я.Коласа, 31, с 10.00 до 11.00
— Почтамт, пр. Независимости, 10, с 16.00 до 18.00.
В рамках акции специалисты расскажут клиентам о возможности оформления благотворительной подписки в адрес детских домов, приобретении товаров в интернет-магазине РУП «Белпочта» в адрес детского дома, а также проинформируют об услуге ускоренной почты EMS, возможности получения информации об услугах и новинках РУП «Белпочта» по Viber и e-mail.
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9 октября 2019 г. в выделенных отделениях почтовой связи по всей республике пройдет промомероприятие «Всемирный день почты».
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