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Нацбанк предлагает обсудить проект закона о платежных системах и услугах

07.10.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На общественное обсуждение выносится проект закона "О платежных системах и платежных услугах", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Нацбанк предлагает обсудить проект закона о платежных системах и услугах

Как пояснили в Нацбанке, основные нормы проекта закона направлены на обеспечение высокой конкурентоспособности национального платежного рынка, гарантирование неукоснительного соблюдения прав и законных интересов пользователей платежных услуг, увеличение доли безналичных расчетов, снижение доли теневой экономики, улучшение условий для экспорта платежных услуг, демонополизацию экономики. Документ подготовлен в связи с необходимостью комплексного урегулирования общественных отношений, возникающих при внесении платежей физическими и юридическими лицами, оказании платежных услуг не только банками, но и другими юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

Предлагается законодательно закрепить право на прием платежей в пользу третьих лиц такими субъектами хозяйствования, как торговые площадки, службы доставки (курьеры), операторы сотовой подвижной электросвязи, автомобильные перевозчики, другие заинтересованные организации, а также магазины, работающие в местах, где банкам либо национальному оператору почтовой связи нерентабельно разворачивать свою филиальную сеть обслуживания (например, в маленьких населенных пунктах, деревнях).

Проект закона определяет правила предоставления платежных услуг, уточняет требования к платежным системам, в том числе по безопасности проведения платежей, устанавливает требование о предоставлении банками доступа к счетам клиентов поставщикам платежных услуг инициирования платежа, уточняет права и обязанности пользователей платежных услуг и устанавливает их для поставщиков услуг для равноправного и справедливого подхода по отношению ко всем участникам рынка.

Планируется также уточнить полномочия Национального банка в области регулирования платежного рынка, надзора за платежными системами и поставщиками платежных услуг.

"Принятие закона будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата и развитию среднего и малого предпринимательства в Беларуси, развитию конкуренции в национальной платежной системе", - отметили в Нацбанке.

Замечания и предложения по проекту закона можно направлять на адрес электронной почты email@nbrb.by не позднее 17 октября включительно.

 
 
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  На общественное обсуждение выносится проект закона "О платежных системах и платежных услугах", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей...
 
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