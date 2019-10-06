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Более 170 авиабомб обнаружили в Брестской крепости при реконструкции Восточного форта

07.10.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" при проведении земляных работ обнаружен крупный арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

Более 170 авиабомб обнаружили в Брестской крепости при реконструкции Восточного форта

Звонок из Брестской крепости поступил в Ленинский РОВД Бреста 4 октября около 16.00. В районе Восточного форта рабочие копали траншею под коммуникации и наткнулись на боеприпасы. На этом участке было обнаружено 174 авиабомбы (класса АО-15 и АО-10), четыре взрывателя и одна граната. Специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 5526 снаряды уничтожили.

Как отметил директор мемориального комплекса Григорий Бысюк, в сентябре на территории Восточного форта началась реконструкция. Объект готовят для создания музейной экспозиции, посвященной обороне форта. Ожидается, что все работы будут завершены в 2020 году.

 
Теги: Брест
 
 
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  В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" при проведении земляных работ обнаружен крупный арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны,...
 
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