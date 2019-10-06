Прокуратура Брестской области выявила недочеты в соблюдении интересов инвалидов и пожилых людей

Источник материала: Виртуальный Брест

Прокуратура Брестской области проверила соблюдение прав инвалидов и пожилых граждан, предусмотренных Государственной программой о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры .





"Прокуроры констатировали значительный объем работы, проделанной госорганами при реализации программы. Вместе с тем выявлены и недостатки. Так, местные власти не всегда своевременно принимали меры по организации безбарьерной среды для инвалидов, как это определено законом. Прежде всего речь идет о свободном доступе к объектам социальной инфраструктуры, жилым, общественным, производственным зданиям, которые эти люди часто посещают", - отметили в областной прокуратуре .

Прокуроры также дали оценку работе с обращениями пожилых людей и инвалидов, уделив особое внимание заявителям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Установлено, что не по всем обращениям социальные службы устранили недостатки - нарушения зафиксированы в Барановичском, Дрогичинском, Лунинецком и Столинском районах.

После проверки прокуратура Брестской области внесла представление в облисполком и взяла на контроль его исполнение. В частности, по результатам рассмотрения актов надзора в Пружанах и Ляховичах на светофорах установлены звуковые сигналы. В территориальном центре социального обслуживания населения Пинского района переоборудовали входную дверь для свободного доступа инвалидов-колясочников.