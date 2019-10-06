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Прокуратура Брестской области выявила недочеты в соблюдении интересов инвалидов и пожилых людей
07.10.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Прокуратура Брестской области проверила соблюдение прав инвалидов и пожилых граждан, предусмотренных Государственной программой о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы, сообщили БЕЛТА в службе информации областной
"Прокуроры констатировали значительный объем работы, проделанной госорганами при реализации программы. Вместе с тем выявлены и недостатки. Так, местные власти не всегда своевременно принимали меры по организации безбарьерной среды для инвалидов, как это определено законом. Прежде всего речь идет о свободном доступе к объектам социальной инфраструктуры, жилым, общественным, производственным зданиям, которые эти люди часто посещают", - отметили в областной
Прокуроры также дали оценку работе с обращениями пожилых людей и инвалидов, уделив особое внимание заявителям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Установлено, что не по всем обращениям социальные службы устранили недостатки - нарушения зафиксированы в Барановичском, Дрогичинском, Лунинецком и Столинском районах.
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Прокуратура Брестской области проверила соблюдение прав инвалидов и пожилых граждан, предусмотренных Государственной программой о социальной защите и...
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