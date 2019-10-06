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Дожди и туманы. Все о погоде в Бресте на этой неделе
07.10.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Новая рабочая неделя в Бресте принесет похолодание и дожди,
В понедельник будет облачно и без осадков. Воздух прогреется до +8 °С.
Во вторник также будет облачно, но на один градус теплее.
В среду и четверг пройдут дожди, а вечером возможен туман. Столбик термометра поднимется днем до 12 градусов тепла.
Пятница также будет ненастной. С утра до вечера будет лить дождь. Во второй половине дня температура воздуха составит +10…12 °С.
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Новая рабочая неделя в Бресте принесет похолодание и дожди, сообщает pogoda.by. В понедельник будет облачно и без осадков. Воздух прогреется до +8 °С. Во вторник также...
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