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Дожди и туманы. Все о погоде в Бресте на этой неделе

07.10.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новая рабочая неделя в Бресте принесет похолодание и дожди, сообщает pogoda.by.


В понедельник будет облачно и без осадков. Воздух прогреется до +8 °С.

Во вторник также будет облачно, но на один градус теплее.

Дожди и туманы. Все о погоде в Бресте на этой неделе

В среду и четверг пройдут дожди, а вечером возможен туман. Столбик термометра поднимется днем до 12 градусов тепла.

Пятница также будет ненастной. С утра до вечера будет лить дождь. Во второй половине дня температура воздуха составит +10…12 °С.

 
Теги: Брест
 
 
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  Новая рабочая неделя в Бресте принесет похолодание и дожди, сообщает pogoda.by. В понедельник будет облачно и без осадков. Воздух прогреется до +8 °С. Во вторник также...
 
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