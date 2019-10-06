Областной смотр-конкурс мастерства среди водителей мусоровозов провели в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В пятницу на базе КПУП "Брестский мусоро перерабатывающий завод" прошёл первый областной смотр-конкурс профессионального мастерства среди водителей, работающих на специальном автотранспорте (автомобиль-мусоровоз).





Участники конкурса показали высокие знания правил дорожного движения, а так же навыки управления автомобилем марки МАЗ 490443-390.









Организаторы конкурса БОУП "Управление ЖКХ" и Областной комитет Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунальной бытовых предприятий высоко оценили мастерство и уровень подготовки участников состязаний. Лучшие были награждены дипломами, ценными подарками и денежными премиями. В числе победителей специалисты Брестского мусороперерабатывающего завода, занявшие второе место. Поздравляем наших! Почетное третье место завоевали коллеги из Барановичского ЖКХ. Победителями стали представители Малоритского ЖКХ.













По информации КУМПП "Брестское городское ЖКХ".