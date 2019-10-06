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Областной смотр-конкурс мастерства среди водителей мусоровозов провели в Бресте

07.10.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В пятницу на базе КПУП "Брестский мусоро перерабатывающий завод" прошёл первый областной смотр-конкурс профессионального мастерства среди водителей, работающих на специальном автотранспорте (автомобиль-мусоровоз).

Областной смотр-конкурс мастерства среди водителей мусоровозов провели в Бресте

Участники конкурса показали высокие знания правил дорожного движения, а так же навыки управления автомобилем марки МАЗ 490443-390.

Областной смотр-конкурс мастерства среди водителей мусоровозов провели в Бресте

Областной смотр-конкурс мастерства среди водителей мусоровозов провели в Бресте

Организаторы конкурса БОУП "Управление ЖКХ" и Областной комитет Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунальной бытовых предприятий высоко оценили мастерство и уровень подготовки участников состязаний. Лучшие были награждены дипломами, ценными подарками и денежными премиями. В числе победителей специалисты Брестского мусороперерабатывающего завода, занявшие второе место. Поздравляем наших! Почетное третье место завоевали коллеги из Барановичского ЖКХ. Победителями стали представители Малоритского ЖКХ.

Областной смотр-конкурс мастерства среди водителей мусоровозов провели в Бресте

Областной смотр-конкурс мастерства среди водителей мусоровозов провели в Бресте

Областной смотр-конкурс мастерства среди водителей мусоровозов провели в Бресте

По информации КУМПП "Брестское городское ЖКХ".

 
 
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  В пятницу на базе КПУП "Брестский мусоро перерабатывающий завод" прошёл первый областной смотр-конкурс профессионального мастерства среди водителей,...
 
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