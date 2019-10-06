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Фоторепортаж: все краски осени во время прогулки по крепости

07.10.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В минувшую субботу специально выкроил немного времени для прогулки по аллеям Брестской крепости, чтобы полюбоваться осенней природой по берегам реки Мухавец.

Фоторепортаж: все краски осени во время прогулки по крепости

Особо порадовало семейство лебедей, встреченное на моём пути к археологическому музею «Берестье» и на обратной дороге.

Фоторепортаж: все краски осени во время прогулки по крепости

По крепости бродят экскурсии, суетится, делает селфи и фотографируется масса туристов, а совсем рядом вот такая умиротворяющая природа.

Фоторепортаж: все краски осени во время прогулки по крепости

Что из этой прогулки получилось - судить вам.

 
 
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  В минувшую субботу специально выкроил немного времени для прогулки по аллеям Брестской крепости, чтобы полюбоваться осенней природой по берегам реки Мухавец. ...
 
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