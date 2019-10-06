|
Фоторепортаж: все краски осени во время прогулки по крепости
07.10.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В минувшую субботу специально выкроил немного времени для прогулки по аллеям Брестской крепости, чтобы полюбоваться осенней природой по берегам реки Мухавец.
Особо порадовало семейство лебедей, встреченное на моём пути к археологическому музею «Берестье» и на обратной дороге.
По крепости бродят экскурсии, суетится, делает селфи и фотографируется масса туристов, а совсем рядом вот такая умиротворяющая природа.
Что из этой прогулки получилось - судить вам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшую субботу специально выкроил немного времени для прогулки по аллеям Брестской крепости, чтобы полюбоваться осенней природой по берегам реки Мухавец. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)