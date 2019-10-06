Фоторепортаж: все краски осени во время прогулки по крепости

Источник материала: Виртуальный Брест

В минувшую субботу специально выкроил немного времени для прогулки по аллеям Брестской крепости, чтобы полюбоваться осенней природой по берегам реки Мухавец.





Особо порадовало семейство лебедей, встреченное на моём пути к археологическому музею «Берестье» и на обратной дороге.





По крепости бродят экскурсии, суетится, делает селфи и фотографируется масса туристов, а совсем рядом вот такая умиротворяющая природа.





Что из этой прогулки получилось - судить вам.