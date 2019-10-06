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В Минске Peugeot влетел в столб
Источник материала: Tut.by
В ночь на 6 октября на столичной улице Орловской легковушка врезалась в столб, потребовалась
Сообщение об аварии поступило в МЧС в 03.36. По предварительной информации, водитель Peugeot не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль влетел в столб.
В результате столкновения водитель оказался заблокирован в салоне автомобиля. Его при помощи специнструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.
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Авария произошла в ночь на 6 октября на столичной улице Орловской.
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