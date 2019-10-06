В Минске Peugeot влетел в столб

Источник материала: Tut.by

В ночь на 6 октября на столичной улице Орловской легковушка врезалась в столб, потребовалась помощь спасателей.





Сообщение об аварии поступило в МЧС в 03.36. По предварительной информации, водитель Peugeot не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль влетел в столб.





В результате столкновения водитель оказался заблокирован в салоне автомобиля. Его при помощи специнструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.