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Теперь контролёры будут заходить в транспорт вообще где угодно, чтобы найти «зайцев»
Источник материала: KYKY>
Telegram-канал Nexta
Nexta пишет, что теперь контролеры будут выходить на дорогу со специальным диском — это станет сигналом для торможения транспорта, который к этому моменту может и не доехать до остановки. При этом компостеры и валидаторы заблокируют, а водитель получит право открыть только переднюю дверь, чтобы контролеры вошли в салон. Такое новшество, по мнению Nexta, призвано бороться с людьми, которые не оплачивают проезд.
Этот «слив» оказался правдой
Как
— Посмотрим, как это приживется и какой даст результат. Мы имели право останавливать так транспорт и раньше. Просто мы так не работали, а сейчас попробуем. Вы же сами знаете, как только транспорт останавливается на остановке и пассажиры видят контролеров, все безбилетники сразу выбегают. А так некуда будет, — рассказывает руководитель филиала.
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