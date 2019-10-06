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Теперь контролёры будут заходить в транспорт вообще где угодно, чтобы найти «зайцев»

07.10.2019 11:30 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Telegram-канал Nexta опубликовал пост о возможных нововведениях в общественном транспорте Минска. По информации блогера, инициатива «Минсктранса» усложнит жизнь «зайцам», потому что контролерам разрешать тормозить автобусы и троллейбусы не только на остановках, а также между ними.

Nexta пишет, что теперь контролеры будут выходить на дорогу со специальным диском — это станет сигналом для торможения транспорта, который к этому моменту может и не доехать до остановки. При этом компостеры и валидаторы заблокируют, а водитель получит право открыть только переднюю дверь, чтобы контролеры вошли в салон. Такое новшество, по мнению Nexta, призвано бороться с людьми, которые не оплачивают проезд.

Этот «слив» оказался правдой

Как пишет TUT.by, информацию подтвердили в «Агентстве Минсктранс». Новые правила вступят в силу с завтрашнего дня, с 8 октября. В рамках бессрочного эксперимента таким образом проверять начнут только пассажиров в автобусах.

— Посмотрим, как это приживется и какой даст результат. Мы имели право останавливать так транспорт и раньше. Просто мы так не работали, а сейчас попробуем. Вы же сами знаете, как только транспорт останавливается на остановке и пассажиры видят контролеров, все безбилетники сразу выбегают. А так некуда будет, — рассказывает руководитель филиала.

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Теги: Минск
 
 
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Telegram-канал Nexta опубликовал пост о возможных нововведениях в общественном транспорте Минска. По информации блогера, инициатива «Минсктранса» усложнит...
 
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