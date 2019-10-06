Лукашенко: У белорусов сложилось особо хорошее, уважительное отношение к грузинам

Источник материала: Ежедневник



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Об этом заявил глава государства на встрече с экс-президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

Как передает пресс-служба белорусского лидера, на встрече речь зашла о качестве белорусской продукции, которую высоко ценят в Грузии. Для грузин надпись на этикетке "сделано в Беларуси" стала серьезным брендом, отметил экс-президент Грузии. Он подчеркнул, что в стране высоко ценят в том числе белорусскую молочную продукцию, есть перспективные проекты развития связей в этом направлении.

Александр Лукашенко, говоря о развитии двусторонних отношений, отметил: "Когда-то мы мечтали заложить фундамент, а сегодня что-то получилось и можно уже какой-то дом выстраивать".