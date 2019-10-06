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В тройном ДТП на проспекте Независимости в Минске погиб мужчина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске на проспекте Независимости произошло тройное ДТП.
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Спасатели смогли деблокировать из автомобиля Ford погибшего водителя и пострадавшего пассажира. Он и водитель Mercedes были госпитализированы.
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Новости Беларуси. В Минске на проспекте Независимости произошло тройное ДТП. По информации Минского городского УМЧС, 7 октября в 10:46 поступило сообщение...
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