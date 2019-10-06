В тройном ДТП на проспекте Независимости в Минске погиб мужчина

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске на проспекте Независимости произошло тройное ДТП.

По информации Минского городского УМЧС, 7 октября в 10:46 поступило сообщение о столкновении легковушек Mazda, Ford и Mercedes.



Фото: Минское ГУМЧС

Спасатели смогли деблокировать из автомобиля Ford погибшего водителя и пострадавшего пассажира. Он и водитель Mercedes были госпитализированы.



Фото: Минское ГУМЧС

Недавно в Минске на МКАД перевернулась легковушка. Она врезалась в ограждение ( читать далее ).



Фото: Минское ГУМЧС



Фото: Минское ГУМЧС