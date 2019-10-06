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В тройном ДТП на проспекте Независимости в Минске погиб мужчина

07.10.2019 12:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске на проспекте Независимости произошло тройное ДТП.

По информации Минского городского УМЧС, 7 октября в 10:46 поступило сообщение о столкновении легковушек Mazda, Ford и Mercedes.

В тройном ДТП на проспекте Независимости в Минске погиб мужчина
Фото: Минское ГУМЧС

Спасатели смогли деблокировать из автомобиля Ford погибшего водителя и пострадавшего пассажира. Он и водитель Mercedes были госпитализированы.

В тройном ДТП на проспекте Независимости в Минске погиб мужчина
Фото: Минское ГУМЧС

Недавно в Минске на МКАД перевернулась легковушка. Она врезалась в ограждение (читать далее).

В тройном ДТП на проспекте Независимости в Минске погиб мужчина
Фото: Минское ГУМЧС

В тройном ДТП на проспекте Независимости в Минске погиб мужчина
Фото: Минское ГУМЧС

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске на проспекте Независимости произошло тройное ДТП. По информации Минского городского УМЧС, 7 октября в 10:46 поступило сообщение...
 
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