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В Минске спасатели вырезали мужчину из врезавшегося в столб автомобиля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 октября примерно в полчетвёртого ночи в Минске в результате ДТП в машине оказался зажат человек.
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Подразделения МЧС с использованием специнструмента вырезали мужчину из машины. После осмотра медиками пострадавший был госпитализирован.
Несколькими днями ранее в Гомеле автомобиль врезался в светофор.
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Новости Беларуси. 6 октября примерно в полчетвёртого ночи в Минске в результате ДТП в машине оказался зажат человек. Фото: МЧС Беларуси По сведениям МЧС Беларуси,...
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