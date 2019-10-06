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«Я получила сотни поздравлений». Мария Миронова раскрыла пол и имя ребенка
Источник материала: СТВ
Новости России. Мария Миронова рассказала поклонникам пол и имя малыша.
Актриса
Мария Миронова:
В комментариях пользователи соцсети оставили множество поздравлений с рождением сына и добрых пожеланий. Одной из первых была Алика Смехова, которая написала, что ей тоже суждено быть мамой мальчиков. Актриса поблагодарила всех за приятные слова и в конце поста оставила хештег «люблю вас».
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Новости России. Мария Миронова рассказала поклонникам пол и имя малыша. Актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото, а в подписи рассказала о недавних...
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