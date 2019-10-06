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«Я получила сотни поздравлений». Мария Миронова раскрыла пол и имя ребенка

07.10.2019 12:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Мария Миронова рассказала поклонникам пол и имя малыша.

Актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото, а в подписи рассказала о недавних родах.

Мария Миронова:
Видно дано мне быть мамой мальчиков. У меня родился сын, имя ему Теодор – Дар Божий. Федор!

«Я получила сотни поздравлений». Мария Миронова раскрыла пол и имя ребенка
Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

В комментариях пользователи соцсети оставили множество поздравлений с рождением сына и добрых пожеланий. Одной из первых была Алика Смехова, которая написала, что ей тоже суждено быть мамой мальчиков. Актриса поблагодарила всех за приятные слова и в конце поста оставила хештег «люблю вас».

Недавно 46-летняя актриса объявила о рождении малыша. Мария Миронова стала мамой во второй раз – здесь подробнее.

Люди в материале: Мария Миронова, Алика Смехова
 
 
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Новости России. Мария Миронова рассказала поклонникам пол и имя малыша. Актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото, а в подписи рассказала о недавних...
 
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