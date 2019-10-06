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В Мозыре на нефтеперерабатывающем заводе в аварии погиб человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 октября около половины девятого утра на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода перевернулся автобус.
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По второстепенной дороге ехал грузовик Mercedes. Приблизившись к МАЗу, он не пропустил его, что привело к столкновению. Автобус лёг на бок. Одного из пассажиров выбросило из окна и придавило. Он погиб.
Прибывшие спасатели помогли извлечь людей. Остальные одиннадцать пассажиров обратились за медпомощью. Водители не пострадали.
На прошлой неделе в Барановичах на территории предприятия погиб рабочий.
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Новости Беларуси. 7 октября около половины девятого утра на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода перевернулся автобус. Как сообщает МВД Беларуси,...
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