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В одной из квартир Минска произошёл пожар из-за вспышки газа

07.10.2019 11:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 октября около половины десятого вечера в Минске из-за утечки газа произошёл пожар.

По сведениям МЧС Беларуси, горел дом по улице Тикоцкого. К моменту прибытия спасателей из окна квартиры на первом этаже шёл дым. В дальнейшем стало известно, что владелец жилплощади проверял работоспособность походной плитки.

В одной из квартир Минска произошёл пожар из-за вспышки газа
Фото: МЧС Беларуси

Мужчина подключил к устройству газовый баллон и обнаружил утечку газа. Гражданин попытался зажать редуктор инструментом, но случайно создал искру, из-за чего вспыхнула газовая смесь.

Хозяин квартиры вынес горящий баллон в общий коридор и сообщил о пожаре соседям. Они эвакуировались. В это время по коридору распространилось пламя.

В одной из квартир Минска произошёл пожар из-за вспышки газа
Фото: МЧС Беларуси

Владелец баллона получил ожоги и был госпитализирован. Спасателями проведена эвакуация девяти жильцов, они не пострадали.

Пожар потушен. Повреждено имущество квартиры, в которой началось загорание, и соседствующих с ней. Закопчена лестничная площадка в подъезде.

В одной из квартир Минска произошёл пожар из-за вспышки газа
Фото: МЧС Беларуси

На прошлой неделе произошёл пожар в одной из гродненских многоэтажек.

Были эвакуированы 16 человек – подробнее здесь.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 6 октября около половины десятого вечера в Минске из-за утечки газа произошёл пожар. По сведениям МЧС Беларуси, горел дом по улице Тикоцкого. К...
 
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