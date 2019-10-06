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В одной из квартир Минска произошёл пожар из-за вспышки газа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 октября около половины десятого вечера в Минске из-за утечки газа произошёл пожар.
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Мужчина подключил к устройству газовый баллон и обнаружил утечку газа. Гражданин попытался зажать редуктор инструментом, но случайно создал искру, из-за чего вспыхнула газовая смесь.
Хозяин квартиры вынес горящий баллон в общий коридор и сообщил о пожаре соседям. Они эвакуировались. В это время по коридору распространилось пламя.
Владелец баллона получил ожоги и был госпитализирован. Спасателями проведена эвакуация девяти жильцов, они не пострадали.
Пожар потушен. Повреждено имущество квартиры, в которой началось загорание, и соседствующих с ней. Закопчена лестничная площадка в подъезде.
На прошлой неделе произошёл пожар в одной из гродненских многоэтажек.
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Новости Беларуси. 6 октября около половины десятого вечера в Минске из-за утечки газа произошёл пожар. По сведениям МЧС Беларуси, горел дом по улице Тикоцкого. К...
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