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10 тонн соломы сгорело в Жлобине
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Жлобине горела солома, уничтожено 10 тонн.
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В результате возгорания уничтожено 10 тонн сухой заготовки. Во время пожара никто не пострадал. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия. Рассматриваемая версия случивщегося – занесение постороннего источника зажигания неустановленным лицом.
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Новости Беларуси. В Жлобине горела солома, уничтожено 10 тонн. По информации Гомельского ОУМЧС, 5 октября в 17:08 поступило сообщение о горении соломы в поле. Прибывшие...
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