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10 тонн соломы сгорело в Жлобине

07.10.2019 11:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Жлобине горела солома, уничтожено 10 тонн.

По информации Гомельского ОУМЧС, 5 октября в 17:08 поступило сообщение о горении соломы в поле. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно потушили пожар и спасли 80 тонн соломы.

В результате возгорания уничтожено 10 тонн сухой заготовки. Во время пожара никто не пострадал. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия. Рассматриваемая версия случивщегося – занесение постороннего источника зажигания неустановленным лицом.

Недавно в Дзержинском районе пожарные спасли 500 тонн соломы. Еще 5 тонн спасти не удалось (читать далее).

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Новости Беларуси. В Жлобине горела солома, уничтожено 10 тонн. По информации Гомельского ОУМЧС, 5 октября в 17:08 поступило сообщение о горении соломы в поле. Прибывшие...
 
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