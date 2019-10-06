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Aston Martin DBS GT Zagato получил отделанный золотом салон
Источник материала: Tut.by
Британский производитель спорткаров поделился новыми подробностями о «двухдверке» DBS GT Zagato, которая является частью эксклюзивного комплекта DBZ Centenary Collection.
Первые
Современный DBS GT Zagato создан на основе стандартной модели DBS Superleggera и отличается от нее активной решеткой радиатора с углепластиковыми элементами, более рельефными боковинами, волнистой крышей из карбона (ее в Zagato называют «двойным пузырем») и оригинальными колесными дисками с золотистыми спицами и креплением центральной гайкой. Еще одна особенность — фирменные логотипы, изготовленные из 18-каратного золота.
Салон DBS GT Zagato по сравнению с DBS Superleggera оформлен еще богаче. Здесь появились напечатанные на 3D-принтере элементы отделки из карбона и металлические вставки, покрытые золотом с помощью технологии вакуумного напыления. Что касается двигателя, то знакомый по DBS Superleggera 5,2-литровый битурбо-V12 стал мощнее — отдача выросла с 715 до 760 лошадиных сил, динамические характеристики машины в Aston Martin по-прежнему не раскрывают.
Всего в компании выпустят 19 юбилейных наборов, каждый из которых оценен в 6 миллионов фунтов. Причем сперва клиенты получат DB4 GT Zagato Continuation (до конца этого года), выпуск же DBS GT Zagato начнется в 2020 году.
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Британский производитель спорткаров поделился новыми подробностями о «двухдверке» DBS GT Zagato, которая является частью эксклюзивного комплекта DBZ Centenary Collection
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