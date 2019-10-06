Старше 40 и с доходом 5,5 тысячи рублей в месяц. В банке составили портрет белорусского ипэшника

Источник материала: Tut.by

Средестатистический белорусский ипэшник — это мужчина старше 40 лет с доходом свыше 5,5 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании, которое провел Банк Дабрабыт, проанализировав большой массив обезличенных данных о субъектах малого бизнеса.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Пока предпринимательством в основном занимаются мужчины, их среди ипэшников в 2,5 раза больше, чем женщин. Мужчине-предпринимателю в среднем 41 год, женщине — 44. В размере заработка тоже есть гендерные различия. Если ежемесячная выручка мужчины-предпринимателя в среднем составляет 5,6 тысячи рублей, то женщины — 4,9 тысячи.

Самые популярные сферы деятельности среди предпринимателей — это розничная и оптовая торговля, а также перевозки. Мужчины в основном занимаются торговлей, оказанием транспортных услуг, оптовыми продажами, недвижимостью, строительством, сделками с автомобилями. Женщины выбирают розничную торговлю, оптовые продажи, операции с недвижимостью, услуги в области права и бухучета.

— В Беларуси становится популярным вести свой бизнес. И как показывает анализ, большинство предпринимателей делают это эффективно. Пока чаще всего рискуют мужчины, но сейчас мы наблюдаем всплеск интереса к ИП и со стороны девушек. Еще одна тенденция — предпринимательство смещается с торговли на другие сферы. Люди понимают, что могут предложить рынку что-то свое и стараются создавать уникальные продукты и бизнес-модели. В ближайшие годы мы ожидаем расцвета «креативного предпринимательства» в Беларуси, — констатируют в Банке Дабрабыт.

На начало июля в Беларуси насчитывалось более 250 тысяч предпринимателей. На них приходится 2,2% доходов госбюджета.