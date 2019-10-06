В Мстиславле Audi переехала лежащего на дороге мужчину

Источник материала: Tut.by

Легковушка переехала лежащего на дороге мужчину в Мстиславле, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Авария произошла около двух часов ночи 6 октября. Сообщается, что 57-летний водитель Audi двигался по улице Кирова и в районе дома № 33 наехал на лежащего на проезжей части 43-летнего мужчину.

В результате ДТП мужчина с многочисленными травмами был госпитализирован. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.