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В Мстиславле Audi переехала лежащего на дороге мужчину
Источник материала: Tut.by
Легковушка переехала лежащего на дороге мужчину в Мстиславле,
Авария произошла около двух часов ночи 6 октября. Сообщается, что 57-летний водитель Audi двигался по улице Кирова и в районе дома № 33 наехал на лежащего на проезжей части 43-летнего мужчину.
В результате ДТП мужчина с многочисленными травмами был госпитализирован. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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По предварительной информации, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.
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