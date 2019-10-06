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В Мстиславле Audi переехала лежащего на дороге мужчину

07.10.2019 12:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка переехала лежащего на дороге мужчину в Мстиславле, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.


Авария произошла около двух часов ночи 6 октября. Сообщается, что 57-летний водитель Audi двигался по улице Кирова и в районе дома № 33 наехал на лежащего на проезжей части 43-летнего мужчину.

В результате ДТП мужчина с многочисленными травмами был госпитализирован. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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По предварительной информации, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
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