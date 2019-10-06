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«А если колесо пробило?» Зачем на МКАД-2 стоят заборы, которые не дают заехать на обочину

07.10.2019 12:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Почему на одном из участков второй кольцевой обочина закрыта забором?», — недоумевают автомобилисты. Проектировщики дороги ГП «Белгипродор» объяснили AUTO.TUT.BY, что ограждение установлено для безопасности. Сделано это только в местах, где дорожная насыпь очень высокая.

— Едешь по второй кольцевой, а съехать на обочину нельзя — стоит металлическое дорожное ограждение. Зачем так сделали? Ведь если возникнет ситуация, когда нужно остановиться, то сделать это придется прямо в полосе. Но это опасно: есть риск, что в твою машину кто-то влетит, — высказываются водители. В подтверждение своих слов они прислали видео.

В ГП «Белгипродор», инженеры которого проектировали МКАД-2, объяснили AUTO.TUT.BY, что дорожное ограждение на данном видео находится на дороге Р80 Слобода — Паперня, отрезок которой входит во второе кольцо.

— Действительно, на Р80 идут полосы проезжей части, и справа сразу установлено металлическое ограждение. Обочина там не устраивалась, съехать с дороги автомобилю нельзя. А то, что автомобилист принял за обочину — это велодорожка, которую для безопасности конструктивно отделили от проезжей части металлическим барьерным ограждением. Ее протяженность всего 5 км, — объяснил Петр Невмержицкий, главный инженер предприятия.

Теоретически обочину в этом месте можно было бы сделать, а лишь после нее — ограждение, а за ним велодорожку. Но тогда бы стоимость строительства этой дороги значительно увеличилась. Кроме того, такое задание на проектирование утвердил заказчик, сейчас эта дорога относится к I-в категории. На самой же МКАД-2 металлическое дорожное ограждение установлено за обочиной, перед насыпью.

— МКАД-2 построена как магистраль. На ней две полосы для движения транспорта и укрепленная (асфальтированная) обочина шириной 2,5 метра. Обочина отделена от проезжей части сплошной линией разметки. В местах, где дорожная насыпь более трех метров и там, где есть пересечения с другими дорогами, установлено металлическое ограждение. Это элемент безопасности дорожного движения,

Предполагается, что металлическое ограждение удержит автомобиль, если возникнет внештатная ситуация — произойдет ДТП или техническая неисправность, во время которой машина устремится за пределы проезжей части.

Проектировщики напоминают, что водитель обязан руководствоваться ПДД, если на дороге что-то произойдет с автомобилем и он станет прямо в полосе для движения.

 
 
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Проектировщики дороги ГП «Белгипродор» объяснили AUTO.TUT.BY, что ограждение установлено для безопасности. Сделано это только в местах, где дорожная насыпь очень...
 
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