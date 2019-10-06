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В Минске появятся «Табакерки», совмещенные с остановками. Вот как это может выглядеть

07.10.2019 12:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске появятся «Табакерки», совмещенные с остановками общественного транспорта. Читайте, как они могут выглядеть и где должны размещаться.


Изображение со страницы ART CODE в фейсбуке

Первый киоск «Табакерка» появился в Минске в июле в Сухарево, а потом они стали «всплывать» и в других районах города. По дизайну эти ларьки отличаются от тех, которые устанавливают по всей стране.

А теперь стало известно, что «Табакерки» в Минске будут также совмещать с остановками общественного транспорта. Несколько вариантов дизайна такого объекта разработала студия ART CODE. Выглядят они так:


Изображение со страницы ART CODE в фейсбуке

Изображение со страницы ART CODE в фейсбуке

Изображение со страницы ART CODE в фейсбуке

— Было спроектировано 3 варианта остановки, так как мы ориентировались по бюджету заказчика. Мы формировали образ каждой из остановок, учитывая все особенности человека, пытались создать ощущение удобства и комфорта, — сообщается на странице студии в фейсбуке.


Получить оперативный комментарий в ART CODE не удалось, но в Мингорисполкоме подтвердили, что планы по установке остановок с «Табакерками» за счет «ЭНЕРГО-ОИЛ» действительно есть. Правда, такие объекты могут быть только на второстепенных улицах и при условии, что сейчас там остановка уже старая или изношенная. Дизайн-проект таких «Табакерок» еще не согласован и места под них не выделены.

«Табакерки» в Минске

Напомним, «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями. В регионах процесс идет еще с конца 2018 года, но для Минска это дело было особенно болезненным.

«Табакерки» запрещено размещать внутри городского ядра, границы которого проходят по Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской. Запрещено их также устанавливать на территориях, прилегающих к магистральным улицам, учреждениям здравоохранения, образования, паркам и скверам. Нельзя размещать эти киоски на остановках с большим трафиком. Однако эти условия часто не выполняются.

Под «Табакерки» власти обязаны без аукциона предоставить в аренду инвестору земельные участки для строительства и обслуживания торговых объектов. Это киоски, магазины, павильоны и неизолированные точки.

В «Табакерках» табачные изделия должны занимать 80% ассортимента. Остальные 20% — другие товары.

Поэтому там также продают чипсы, орешки, жвачки, презервативы, шоколадки, кофе 3 в 1, батарейки, клей и другое. В общем, все то, что было в простых ларьках, которые в 2008 году убрали с улиц Минска.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске появятся «Табакерки», совмещенные с остановками общественного транспорта. Читайте, как они могут выглядеть и где должны размещаться.
 
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