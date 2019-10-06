Белорусские легкоатлеты остались без медалей Чемпионата мира-2019

Источник материала: Аргументы и факты

В Катаре подошел к концу Чемпионат мира по легкой атлетике. Белорусские спортсмены не смогли порадовать болельщиков медальными выступлениями.

Ближе всего к награде был Максим Недосеков, который выступил в секторе для прыжков в высоту. Наш спортсмен показал четвертый результат. Кроме того, Ольга Мазуренок стала пятой в марафоне, а Анастасия Мирончик-Иванова заняла пятое место в прыжках в длину.

Отметим, что наши легкоатлеты не могут завоевать медали Чемпионата мира второй раз подряд. В 2017 году белорусы также остались без наград. Самое успешное первенство датируется 2003-м годом, когда белорусские спортсмены завоевали семь медалей, три из которых – золотые.

Следующий Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в 2021 году в американском Юджине. В 2020 году в Токио пройдут Олимпийские игры.