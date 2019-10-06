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Белорусские легкоатлеты остались без медалей Чемпионата мира-2019

07.10.2019 13:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские легкоатлеты остались без медалей Чемпионата мира-2019
Фото из открытых источников

В Катаре подошел к концу Чемпионат мира по легкой атлетике. Белорусские спортсмены не смогли порадовать болельщиков медальными выступлениями.

Белорусские легкоатлеты остались без медалей Чемпионата мира-2019 Максим Недосеков остановился в шаге от медали на ЧМ по легкой атлетике

Ближе всего к награде был Максим Недосеков, который выступил в секторе для прыжков в высоту. Наш спортсмен показал четвертый результат. Кроме того, Ольга Мазуренок стала пятой в марафоне, а Анастасия Мирончик-Иванова заняла пятое место в прыжках в длину.

Отметим, что наши легкоатлеты не могут завоевать медали Чемпионата мира второй раз подряд. В 2017 году белорусы также остались без наград. Самое успешное первенство датируется 2003-м годом, когда белорусские спортсмены завоевали семь медалей, три из которых – золотые.

Следующий Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в 2021 году в американском Юджине. В 2020 году в Токио пройдут Олимпийские игры.

 
 
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Последняя медаль белорусов на Чемпионате мира по легкой атлетике была завоевана еще в 2015 году.
 
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