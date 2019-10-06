На здании Полесского драмтеатра появился QR-код

Источник материала: Пинский Вестник

Элегантное здание начала ХХ века бывшего синематографа «Синема-Казино», где ныне располагается Полесский драмтеатр, получило свою визитку в интернете.







Такая возможность предусмотрена программой проведения республиканской акции «Пинск - культурная столица Беларуси 2019», согласно которой горисполком реализует мини-проект «QR-код историческим здания». Примечательно, что установка особых, художественно оформленных табличек приурочивается к торжественным событиям, проходящим в Пинске в текущем году. Празднование Дня города началось именно с такого официального мероприятия.





Почетное право открыть информационную табличку было предоставлено председателю горисполкома Ивану Ребковцу и директору-художественному руководителю Полесского драмтеатра Александру Лукашенко.



Теперь о самом культурном месте города ведь существующее более ста лет здание никогда не меняло своего назначения) ожно будет узнать больше, не отходя от театральных афиш. При считывании с помощью смартфона QR-кода быстрого реагирования предоставляется базовая информация об объекте на нескольких языках.



Следующий, четвертый уже пинский «лоцман» по истории должен появиться на архитектурном комплексе бывшего монастыря францисканцев и костела Успения девы Марии.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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