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На здании Полесского драмтеатра появился QR-код

07.10.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   Элегантное здание начала ХХ века бывшего синематографа «Синема-Казино», где ныне располагается Полесский драмтеатр, получило свою визитку в интернете.




  Такая возможность предусмотрена программой проведения республиканской акции «Пинск - культурная столица Беларуси 2019», согласно которой горисполком реализует мини-проект «QR-код историческим здания». Примечательно, что установка особых, художественно оформленных табличек приурочивается к торжественным событиям, проходящим в Пинске в текущем году. Празднование Дня города началось именно с такого официального мероприятия.

  Почетное право открыть информационную табличку было предоставлено председателю горисполкома Ивану Ребковцу и директору-художественному руководителю Полесского драмтеатра Александру Лукашенко.




  Теперь о самом культурном месте города ведь существующее более ста лет здание никогда не меняло своего назначения) ожно будет узнать больше, не отходя от театральных афиш. При считывании с помощью смартфона QR-кода быстрого реагирования предоставляется базовая информация об объекте на нескольких языках.

  Следующий, четвертый уже пинский «лоцман» по истории должен появиться на архитектурном комплексе бывшего монастыря францисканцев и костела Успения девы Марии.

  Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
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  Элегантное здание начала ХХ века бывшего синематографа «Синема-Казино», где ныне располагается Полесский драмтеатр, получило свою визитку в интернете.  ...
 
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