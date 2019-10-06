В Чернобыле для туристов впервые открыли зал, где случилась «худшая в мире ядерная авария»

Источник материала: KYKY

Теперь бесстрашные путешественники смогут попасть с диспетчерскую Чернобыльской АЭС, сообщает CNN. Это высокорадиоактивный зал управления печально известного четвертого энергоблока, где в 1986 году произошла худшая в мире ядерная авария.

Всем, кто захочет зайти в этот зал, придется надеть белые защитные костюмы, шлемы, перчатки и маски для кратковременных визитов. Перед тем, как покинуть помещение, гости пройдут два теста, чтобы измерить степень воздействия радиации.

Открытие нового туристического направления — это часть инициативы властей, которые хотят повысить привлекательность Чернобыля для путешественников. Так, в июле Владимир Зеленский подписал указ, официально наделив Чернобыль туристической достопримечательностью.

Новая программа будет включать в себя разработку новых туристических маршрутов, строительство новых контрольно-пропускных пунктов, а также восстановление существующих. Как говорят местные туроператоры, интерес к месту, где случилась трагедия, резко вырос после выхода сериала HBO «Чернобыль».