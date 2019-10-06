Выдвижение кандидатов в депутаты завершается в Беларуси 7 октября

Источник материала: Аргументы и факты

Сегодня, 7 октября, в Беларуси завершается выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. По данным на 4 октября, кандидатами в депутаты выдвинулись 283 человека. Всего в избирательные комиссии к этому времени поступило 340 комплектов документов от участников избирательной гонки.

Напомним, претендовать на место в парламенте имеет право человек, которому исполнился 21 год. Необходимо также постоянно проживать в Беларуси, не иметь судимостей. Выдвигаться можно тремя способами: путем сбора подписей, от политической партии или трудового коллектива. Законодательство позволяет выбрать один или несколько способов.

Регистрация кандидатов в депутаты пройдет с 8 по 17 октября. Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября. Кроме того, выборы в Совет Республики по плану состоятся 7 ноября.