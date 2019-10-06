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Выдвижение кандидатов в депутаты завершается в Беларуси 7 октября

07.10.2019 14:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Выдвижение кандидатов в депутаты завершается в Беларуси 7 октября
БЕЛТА

Сегодня, 7 октября, в Беларуси завершается выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. По данным на 4 октября, кандидатами в депутаты выдвинулись 283 человека. Всего в избирательные комиссии к этому времени поступило 340 комплектов документов от участников избирательной гонки.

Выдвижение кандидатов в депутаты завершается в Беларуси 7 октября ЦИК Беларуси вынес около 30 предупреждений за нарушения при сборе подписей

Напомним, претендовать на место в парламенте имеет право человек, которому исполнился 21 год. Необходимо также постоянно проживать в Беларуси, не иметь судимостей. Выдвигаться можно тремя способами: путем сбора подписей, от политической партии или трудового коллектива. Законодательство позволяет выбрать один или несколько способов.

Регистрация кандидатов в депутаты пройдет с 8 по 17 октября. Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября. Кроме того, выборы в Совет Республики по плану состоятся 7 ноября.

 
 
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По данным на 4 октября, кандидатами в депутаты выдвинулись 283 человека.
 
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