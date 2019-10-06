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Георгий Маргвелашвили на встрече с Александром Лукашенко: «Для грузин торговая марка «Беларусь» стала серьёзным брендом»

07.10.2019 13:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У народов Беларуси и Грузии сложились особые дружеские и уважительные отношения. Об этом говорили 7 октября на встрече Александр Лукашенко и бывший президент этой страны Георгий Маргвелашвили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Грузинский политик прибыл в Минск для участия в форуме «Минский диалог», поэтому тема безопасности звучала в беседе с главой белорусского государства. Впрочем, встреча носила скорее неформальный характер. Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили давно знакомы, у политиков сложились теплые дружеские отношения.

Грузинский гость отметил популярность нашего Президента у себя на родине и заметил, что в последнее время двусторонние отношения между странами весьма динамично развиваются, а белорусская продукция пользуется большим доверием. Ставится задача достичь товарооборота в 200 миллионов долларов. В свою очередь, Александр Лукашенко подчеркнул, что к грузинам в нашей стране всегда было особо теплое отношение.

Георгий Маргвелашвили на встрече с Александром Лукашенко: «Для грузин торговая марка «Беларусь» стала серьёзным брендом»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы всегда с уважением относились к грузинскому народу, к Грузии. Я вам рассказываю еще с советских времен. Уважали, любили, завидовали. Потому что грузины были самые продвинутые, все ездили на «Волгах». Мы у них учились.

Георгий Маргвелашвили на встрече с Александром Лукашенко: «Для грузин торговая марка «Беларусь» стала серьёзным брендом»

Георгий Маргвелашвили, экс-президент Грузии:
Я тоже хотел вам лично сказать, что отношение к тому, как активно экономические отношения между нами развиваются, это нужно четко подчеркнуть и сказать, что для грузин торговая марка «Беларусь» стала серьезным брендом.

Георгий Маргвелашвили на встрече с Александром Лукашенко: «Для грузин торговая марка «Беларусь» стала серьёзным брендом»

Александр Лукашенко:
Здорово. Когда-то мы с тобой мечтали о том, чтобы заложить фундамент наших отношений. А сегодня у нас что-то получилось. Можно выстраивать дом какой-то.

Георгий Маргвелашвили на встрече с Александром Лукашенко: «Для грузин торговая марка «Беларусь» стала серьёзным брендом»

Георгий Маргвелашвили:
Я еще хочу поблагодарить вас за «Тбилисобу», которая здесь была. Я фото видел. Просто весь Минск был на улице.

Александр Лукашенко:
Это не моя заслуга. Это заслуга грузин.

Георгий Маргвелашвили на встрече с Александром Лукашенко: «Для грузин торговая марка «Беларусь» стала серьёзным брендом»

Георгий Маргвелашвили:
Не везде бы так получилось.

Александр Лукашенко:
У нас особое отношение к грузинам. Очень много собралось людей. Мы уже переживали, не всех вместит та площадь. Обычно это камерные мероприятия, небольшое количество людей на празднике, а тут пришли тысячи минчан и гостей. Грузин было много: и которые живут у нас, и которые приехали специально. Надо эти праздники повторять.

Георгий Маргвелашвили обратил внимание, как часто в последнее время Минск принимает международные форумы и конференции. Он высоко оценил вклад Беларуси в построении мировой безопасности. Завтра экс-президент Грузии планирует принять участие в пленарном заседании форума «Минский диалог». 

Георгий Маргвелашвили на встрече с Александром Лукашенко: «Для грузин торговая марка «Беларусь» стала серьёзным брендом»

Георгий Маргвелашвили:
Минск становится городом серьезных переговоров и форумов. Это говорит, что геополитическая позиция Беларуси как того места, где идут серьезные переговоры насчет будущего сотрудничества и сосуществования – это формируется и углубляется уже по многим направлениям. У меня чувство, что Минск создает атмосферу, где можно решать вопросы не бряцаньем оружия, а реально говоря о рациональных решениях.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Георгий Маргвелашвили
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. У народов Беларуси и Грузии сложились особые дружеские и уважительные отношения. Об этом говорили 7 октября на встрече Александр Лукашенко и...
 
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