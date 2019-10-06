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Георгий Маргвелашвили на встрече с Александром Лукашенко: «Для грузин торговая марка «Беларусь» стала серьёзным брендом»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У народов Беларуси и Грузии сложились особые дружеские и уважительные отношения. Об этом говорили 7 октября на встрече Александр Лукашенко и бывший президент этой страны Георгий Маргвелашвили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Грузинский политик прибыл в Минск для участия в форуме «Минский диалог», поэтому тема безопасности звучала в беседе с главой белорусского государства. Впрочем, встреча носила скорее неформальный характер. Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили давно знакомы, у политиков сложились теплые дружеские отношения.
Грузинский гость отметил популярность нашего Президента у себя на родине и заметил, что в последнее время двусторонние отношения между странами весьма динамично развиваются, а белорусская продукция пользуется большим доверием. Ставится задача достичь товарооборота в 200 миллионов долларов. В свою очередь, Александр Лукашенко подчеркнул, что к грузинам в нашей стране всегда было особо теплое отношение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Георгий Маргвелашвили, экс-президент Грузии:
Александр Лукашенко:
Георгий Маргвелашвили:
Александр Лукашенко:
Георгий Маргвелашвили:
Александр Лукашенко:
Георгий Маргвелашвили обратил внимание, как часто в последнее время Минск принимает международные форумы и конференции. Он высоко оценил вклад Беларуси в построении мировой безопасности. Завтра экс-президент Грузии планирует принять участие в пленарном заседании форума «Минский диалог».
Георгий Маргвелашвили:
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Георгий Маргвелашвили на встрече с Александром Лукашенко: «Для грузин торговая марка «Беларусь» стала серьёзным брендом»
Новости Беларуси. У народов Беларуси и Грузии сложились особые дружеские и уважительные отношения. Об этом говорили 7 октября на встрече Александр Лукашенко и...
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