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Белорусский рубль всех обвалил

07.10.2019 14:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новую неделю белорусский рубль начал укреплением сразу ко всем основным конкурентам. Доллар, евро и российский рубль уже второй раз дешевеют одновременно.

Валютная корзина подешевела на 0,11%. С начала октября белорусский рубль подорожал к корзине валют на 0,34%.

Курс доллара снизился на 0,0031 рубля до 2,0708 BYN/USD. Это минимальное значение почти за две недели. С начала октября курс доллара снизился всего на 0,0054 BYN.

Курс евро упал на 0,0059 BYN до 2,2713 BYN/EUR. С начала месяца европейская валюта подорожала лишь на 0,08%.

Курс российского рубля опустился всего на 0,0012 BYN до 3,1930 BYN/100 RUB. Этого небольшого снижения хватило для того, чтобы рубль РФ оказался на минимуме за 24 дня.

Итоги прошедшей недели 30 сентября - 4 октября на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил неделю укреплением к доллару и российскому рублю, только евро смог немного укрепиться:

курс доллара −0,02%;
курс евро +0,53%;
курс российского рубля −0,87%;

корзина валют −0,34%.

Центробанк России

На Московской бирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара опустился на 20 копеек до 64,8259 российских рублей. Курс евро упал на 26 копеек до 71,06 российских рублей.

Банк России сегодня установит официальные курсы иностранных валют на завтра, принимая во внимание данные с биржи.

Итоги минувшей недели на валютном рынке РФ

Российский рубль девальвировался к доллару и евро:

доллар +0,95%;
евро +1,47%.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новую неделю белорусский рубль начал укреплением сразу ко всем основным конкурентам. Доллар, евро и российский рубль уже второй раз дешевеют одновременно.
 
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