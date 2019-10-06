ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дозрел: Лукашенко-таки собрался в Евросоюз

07.10.2019 13:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В нынешнем году состоится «нормальный полноценный визит Александра Лукашенко в Евросоюз», заявил министр иностранных дел Владимир Макей журналистам после открытия форума «Минский диалог».



Отвечая на вопрос журналистов, когда Александр Лукашенко посетит Евросоюз, Владимир Макей заявил, что в ближайшее время все об этом узнают.

— Придет время и съездит. Через некоторое время вы узнаете об этом.

— В ближайшее время состоится визит Александра Лукашенко в Евросоюз? — уточнили журналисты.

— Через некоторое время. Я надеюсь, в этом году мы совершим нормальный, полноценный визит, в том числе на пространство Европейского союза, — сказал Макей.

Глава МИД снова повторил то, что официальный Минск говорил не раз: визит не должен быть ради визита.


— Визит может быть совершен, и это наш принципиальный подход, когда мы ожидаем конкретных важных результатов от этого визита в плане экономического, гуманитарного и другого сотрудничества. Поэтому визит ради визита — не самоцель, мы должны готовить визит, чтобы получить конкретные результаты для Беларуси и страны-партнера.

На уточняющий вопрос журналистов, связан ли готовящийся визит Александра Лукашенко в Евросоюз с подписанием соглашения об упрощении визового режима, глава МИД философски отметил, что «все в мире взаимосвязано»
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нынешнем году состоится «нормальный полноценный визит Александра Лукашенко в Евросоюз», заявил министр иностранных дел Владимир Макей журналистам после...
 
Новости дня
Новости разные
 
Профилактическая акция «Сохрани себе жизнь» пройдет на Кировщине с 7 по 17 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • осенние мужские кроссовки в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика