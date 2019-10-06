Имейте ввиду! Сейчас контролеры могут войти в транспорт и между остановками









Минск-Новости » сообщил директор филиала «Агентство Минсктранс» Сергей Ласицкий. Об этом «» сообщил директор филиала «Агентство Минсктранс»





Для начала такое новшество введут на автобусах, а чтобы их остановить в пути, работники контрольно-ревизорской службы должны будут поднять сигнальный диск. Водители знакомы с этим атрибутом. Чтобы остановить транспортное средство, его применяют также сотрудники Транспортной инспекции.





— Контролеры прошли инструктаж о том, что останавливать автобусы следует в местах, безопасных для всех участников движения, — заметил С. Ласицкий. — Водитель откроет только переднюю дверь, войдя в которую, контролеры заблокируют валидаторы и компостеры. Автобус отправится дальше по маршруту, а сотрудники контрольно-ревизорской службы в пути будут проверять оплату проезда.





Суть нововведения проста: часто безбилетники высматривают контролеров на остановках и, увидев их, спешно покидают транспортное средство. Для некоторых пассажиров это стало своего рода игрой в «кошки-мышки». Если они будут знать, что контроль возможен и в пути, подобных ситуаций может стать меньше.





Вместе с тем директор филиала подчеркнул, что задача предприятия — не оштрафовать как можно больше пассажиров, а побудить их оплачивать проезд. Кстати, блокировать компостеры и валидаторы могут и водители, но они, как правило, не используют эту функцию.









P.S. Полку «зайцев» благодаря такому нововведению наверняка поубавится. Однако, похоже, выйдет на новый уровень тема дифференцированной оплаты проезда (на короткие расстояния или на определенные промежутки времени), которую «Минсктранс» и «Столичный транспорт и связь» муссируют уже не первый год.





Нельзя не признать, что многие пассажиры, которым надо подъехать одну–две остановки, не оплачивают проезд, считая несправедливым, что тариф для них равен тарифу за поездку через весь город.