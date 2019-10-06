Лобовое ДТП в Глубокском районе: погибли два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека погибли в лобовом ДТП вблизи деревни Прозороки Глубокского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.





Авария произошла 7 октября, около 13.00, на трассе Р45 Полоцк — Глубокое — граница Латвии. По предварительной информации, водитель Audi не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с фурой Mercedes.

В результате ДТП водитель и пассажир Audi от полученных травм умерли на месте происшествия. Водитель большегруза не пострадал.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, спасатели и медики.