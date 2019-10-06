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Лобовое ДТП в Глубокском районе: погибли два человека

07.10.2019 15:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека погибли в лобовом ДТП вблизи деревни Прозороки Глубокского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.


Авария произошла 7 октября, около 13.00, на трассе Р45 Полоцк — Глубокое — граница Латвии. По предварительной информации, водитель Audi не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с фурой Mercedes.

В результате ДТП водитель и пассажир Audi от полученных травм умерли на месте происшествия. Водитель большегруза не пострадал.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, спасатели и медики.

 
 
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Авария произошла 7 октября, около 13.00, на трассе Р45 Полоцк - Глубокое - граница Латвии.
 
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