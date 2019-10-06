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Беларуская студия показала новый дизайн «Табакерок». Авторы говорят, эти киоски создают комфорт

07.10.2019 14:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске разработали новый дизайн «Табакерок», которые, возможно, вскоре появятся в городе. Они будут отличаться о тех, которые устанавливали до этого, — ларьки начнут совмещать с остановками общественного транспорта. Рендеры показала студия Art Code в Facebook.

«Было спроектировано 3 варианта остановки, так как мы ориентировались по бюджету заказчика. Мы формировали образ каждой из остановок, учитывая все особенности человека, пытались создать ощущение удобства и комфорта», — написали представители студии.

В Мингорисполкоме порталу TUT.by подтвердили, что планы по установке остановок с «Табакерками» за счет «Энерго-Оил» действительно есть. Правда, такие объекты могут быть только на второстепенных улицах и при условии, что сейчас там остановка уже старая или изношенная. Дизайн-проект таких «Табакерок» еще не согласован и места под них не выделены.

На всякий случай напоминаем: недавно минчане добились сноса первой табакерки. Как это стало возможным — читайте в нашем материале по ссылке.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске разработали новый дизайн «Табакерок», которые, возможно, вскоре появятся в городе. Они будут отличаться о тех, которые устанавливали до этого, — ларьки...
 
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