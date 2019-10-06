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Беларуская студия показала новый дизайн «Табакерок». Авторы говорят, эти киоски создают комфорт
Источник материала: KYKY>
В Минске разработали новый дизайн «Табакерок», которые, возможно, вскоре появятся в городе. Они будут отличаться о тех, которые устанавливали до этого, — ларьки начнут совмещать с остановками общественного транспорта. Рендеры
«Было спроектировано 3 варианта остановки, так как мы ориентировались по бюджету заказчика. Мы формировали образ каждой из остановок, учитывая все особенности человека, пытались создать ощущение удобства и комфорта», — написали представители студии.
В Мингорисполкоме порталу TUT.by
На всякий случай напоминаем: недавно минчане добились сноса первой табакерки. Как это стало возможным — читайте в нашем материале по
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В Минске разработали новый дизайн «Табакерок», которые, возможно, вскоре появятся в городе. Они будут отличаться о тех, которые устанавливали до этого, — ларьки...
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