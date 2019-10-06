Начато строительство нового «Дома-2»

Источник материала: Tut.by

Телешоу «Дом-2» сможет переехать на новую съемочную площадку летом 2020 года, строительные работы уже начались. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».



Ведущая шоу Ольга Бузова. Фото с сайта utro.ru

Телешоу «Дом-2» переедет в новые павильоны в апреле-мае следующего года, сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в рамках международной выставки ExpoReal 2019.

— Они (шоу «Дом-2») переедут до начала лета 2020 года. Мы строим, они переезжают, — уточнил он.

Также он отметил, что начиная с июня будущего года начнется строительство автомобильной дороги Марьино — Саларьево, в связи с которым был изъят старый участок телешоу, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее Жидкин рассказал, что площадь новой локации съемочной площадки проекта увеличится более чем в два раза и составит 1,6 гектара после переезда на новое место.