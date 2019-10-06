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В Чечерском районе Honda врезалась в дерево. Водитель погибла

07.10.2019 15:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 октября около трёх ночи в Чечерском районе в аварии погибла женщина.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 32-летняя бесправница за рулём Honda Civic двигалась по трассе Р30. Неподалёку от деревни Беляевка автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

В Чечерском районе Honda врезалась в дерево. Водитель погибла
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В аварии погибла водитель. 34-летний пассажир с травмами был доставлен в реанимацию.

На прошлой неделе в Мстиславском районе перевернулся автомобиль.

Водитель получил серьёзные травмы – подробнее здесь.

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Новости Беларуси. 5 октября около трёх ночи в Чечерском районе в аварии погибла женщина. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 32-летняя бесправница за...
 
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