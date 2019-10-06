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В Чечерском районе Honda врезалась в дерево. Водитель погибла
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 октября около трёх ночи в Чечерском районе в аварии погибла женщина.
Как
В аварии погибла водитель. 34-летний пассажир с травмами был доставлен в реанимацию.
На прошлой неделе в Мстиславском районе перевернулся автомобиль.
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Новости Беларуси. 5 октября около трёх ночи в Чечерском районе в аварии погибла женщина. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 32-летняя бесправница за...
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