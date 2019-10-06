В Чечерском районе Honda врезалась в дерево. Водитель погибла

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5 октября около трёх ночи в Чечерском районе в аварии погибла женщина.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 32-летняя бесправница за рулём Honda Civic двигалась по трассе Р30. Неподалёку от деревни Беляевка автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В аварии погибла водитель. 34-летний пассажир с травмами был доставлен в реанимацию.

На прошлой неделе в Мстиславском районе перевернулся автомобиль.