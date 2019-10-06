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В Гродно сотрудники МЧС спасли прыгнувшего из окна мужчину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 5 октября около шести вечера в Гродно мужчина прыгнул с четвёртого этажа и остался жив.
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Для спасения гражданина прибывшие подразделения МЧС разместили под окном «куб жизни» – пневматическое прыжковое устройство, похожее на надувной аттракцион. 43-летний мужчина упал на «куб жизни» и остался жив.
После этого спасённый был передан медработникам.
Летом 2019 года в Минске местный житель выпал из окна.
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Новости Беларуси. 5 октября около шести вечера в Гродно мужчина прыгнул с четвёртого этажа и остался жив. По сведениям Гродненского ОУМЧС, спасателям позвонили...
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