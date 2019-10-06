ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Волоколамске загорелся жилой дом. Погибли 5 человек

07.10.2019 15:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Жизни 5 человек унёс пожар в жилом доме в Волоколамске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Волоколамске загорелся жилой дом. Погибли 5 человек

Возгорание произошло около половины третьего ночи. Прибывшие к месту ЧП пожарные эвакуировали 12 человек и приступили к тушению двух квартир на первом этаже здания. За два часа пламя было ликвидировано. Среди жертв оказались четверо детей.

В Волоколамске загорелся жилой дом. Погибли 5 человек

Еще трое жильцов получили травмы, однако от госпитализации отказались. По предварительным данным, к ЧП могли привести неосторожное обращение с огнем или неисправность электропроводки. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В Волоколамске загорелся жилой дом. Погибли 5 человек

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Жизни 5 человек унёс пожар в жилом доме в Волоколамске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Возгорание произошло около половины...
 
Новости дня
Новости разные
 
У школьника на пожаре сгорела коллекция игрушек. Одноклассники мальчика пришли ему на помощь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика