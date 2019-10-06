В Бобруйске из окна пятого этажа выпал 2-летний мальчик

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бобруйске из окна пятого этажа выпал двухлетний ребенок.

По информации СК Беларуси, днем 6 октября двухлетний ребенок с помощью детской игрушки забрался на подоконник и открыл окно. Известно, что в это время его мама была в другой комнате. Мальчик оперся о москитную сетку и выпал из окна пятого этажа.



Фото: СК Беларуси

В результате мальчик удачно приземлился в куст и получил только ссадины и ушибы. Ребенка обнаружил прохожий, он сразу же отнес малыша в квартиру. Позже его обследовали медики. Проводится проверка.