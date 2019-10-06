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В Бобруйске из окна пятого этажа выпал 2-летний мальчик
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бобруйске из окна пятого этажа выпал двухлетний ребенок.
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В результате мальчик удачно приземлился в куст и получил только ссадины и ушибы. Ребенка обнаружил прохожий, он сразу же отнес малыша в квартиру. Позже его обследовали медики. Проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Бобруйске из окна пятого этажа выпал двухлетний ребенок. По информации СК Беларуси, днем 6 октября двухлетний ребенок с помощью детской игрушки...
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