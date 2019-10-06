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В Бобруйске из окна пятого этажа выпал 2-летний мальчик

07.10.2019 15:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бобруйске из окна пятого этажа выпал двухлетний ребенок.

По информации СК Беларуси, днем 6 октября двухлетний ребенок с помощью детской игрушки забрался на подоконник и открыл окно. Известно, что в это время его мама была в другой комнате. Мальчик оперся о москитную сетку и выпал из окна пятого этажа.

В Бобруйске из окна пятого этажа выпал 2-летний мальчик
Фото: СК Беларуси

В результате мальчик удачно приземлился в куст и получил только ссадины и ушибы. Ребенка обнаружил прохожий, он сразу же отнес малыша в квартиру. Позже его обследовали медики. Проводится проверка.

Недавно 4-летний ребенок выпал из окна третьего этажа в Витебске (читать дальше).

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Бобруйске из окна пятого этажа выпал двухлетний ребенок. По информации СК Беларуси, днем 6 октября двухлетний ребенок с помощью детской игрушки...
 
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