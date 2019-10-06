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Более 700 участников приехали на форум «Минский диалог»

07.10.2019 14:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обеспечение мира и стабильности в регионе – национальный интерес Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 700 участников приехали на форум «Минский диалог»

Такое мнение прозвучало во время «Минского диалога». Форум по безопасности в Европе открылся 7 октября. В числе его участников – эксперты из Европы, США, Азии, Ближнего Востока. Всего – около 700 человек. Среди тем, которые будут обсуждены, – безопасность, основанная на сотрудничестве, контроль над вооружениями, политика США в Восточной Европе. Затронут и вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины. Форум предусматривает и пленарные сессии высокого уровня.

Более 700 участников приехали на форум «Минский диалог»

Более 700 участников приехали на форум «Минский диалог»

Валерий Воронецкий, председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В мире верят в потенциал минской площадки как международного переговорного круглого стола для решения наиболее значимых проблем, которые существуют сегодня не только в нашем регионе, но и в целом в мире. Мы все взаимосвязаны.

Более 700 участников приехали на форум «Минский диалог»

Елена Коростелева, директор Центра глобальной Европы, университет Кента (Великобритания):
Очень важно таким образом инициировать диалог, чтобы все стороны как на правительственном уровне, так и на уровне экспертного сообщества, как впрочем представители практики и так далее от наших обществ, чтобы они могли все сложные моменты обсуждать. В то же время на базе каких-то исследований находить пути и выходы для кооперации и разрешения потенциальных и уже существующих конфликтов.

Более 700 участников приехали на форум «Минский диалог»

Сразу после официального открытия форума началась сессия официальных лиц, на которой ожидается участие действующих министров иностранных дел, где будет представлен взгляд отдельных государств на происходящие в Европе события.

Люди в материале: Валерий Воронецкий, Елена Коростелева
 
 
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Новости Беларуси. Обеспечение мира и стабильности в регионе – национальный интерес Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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