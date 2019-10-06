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Более 700 участников приехали на форум «Минский диалог»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Обеспечение мира и стабильности в регионе – национальный интерес Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое мнение прозвучало во время «Минского диалога». Форум по безопасности в Европе открылся 7 октября. В числе его участников – эксперты из Европы, США, Азии, Ближнего Востока. Всего – около 700 человек. Среди тем, которые будут обсуждены, – безопасность, основанная на сотрудничестве, контроль над вооружениями, политика США в Восточной Европе. Затронут и вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины. Форум предусматривает и пленарные сессии высокого уровня.
Валерий Воронецкий, председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Елена Коростелева, директор Центра глобальной Европы, университет Кента (Великобритания):
Сразу после официального открытия форума началась сессия официальных лиц, на которой ожидается участие действующих министров иностранных дел, где будет представлен взгляд отдельных государств на происходящие в Европе события.
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Новости Беларуси. Обеспечение мира и стабильности в регионе – национальный интерес Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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